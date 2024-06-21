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新品大爗發！【CAFE!N】聯名日潮牌「WIND AND SEA、森永牛奶糖」期間限定11款餐食一次上

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ CAFE IN臉書
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聯名、創意不斷的【CAFE!N】新品又來囉～與日本潮牌【MWIND AND SEA】跨海合作，推出日本風味＋台灣小吃文化的餐食，還有與【台灣森永製菓】聯手推出的霜淇淋，以及自家經典「N!CE TO MEAT YOU」系列漢堡升級再亮相，一次總共推出11款期間限定販售的新品，要讓大家耳目一新、吃得過癮，快來看看有什麼！

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這次一共推出了「4+3+4」、共11項新品：以帶有濃濃台灣味的夜市小吃文化為主軸，融合日本品牌【WIND AND SEA】的日式風味，打造「波浪梅干鹹酥雞刈包」、「和風柴魚燒小米球」兩款餐點，還有「晶晶蘆筍愛玉美式」、「綠豆椪牛奶冰沙」更是與台味記憶結合的創意飲品；連霜淇淋都和有台日血統的【台灣森永製菓】公司合作，復刻兒時記憶、讓陪伴大家數十年的牛奶焦糖香，變身趕走暑氣的霜淇淋，還能選擇與拿鐵口味作綜合款，咖啡的一絲絲苦味讓牛奶糖有層次；而【CAFE!N】自家經典的「美式炒蛋培根堡」、「和風香草雞肉堡」、「花醬羅勒雞肉堡」、「BBQ雪花牛肉堡」四款漢堡也趁著這次大升級，讓鹹食也能變成搭配咖啡的好夥伴；

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與【WIND AND SEA】和【台灣森永製菓】一起推出的期間限定餐飲，從6/20起在【CAFE!N】全門市均有販售；而如果想要吃升級後的經典系列漢堡的話，只有10間【CAFE!N】才有，記得出發前先做功課，才不會白跑一趟囉！

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CAFE!N販售漢堡門市：

民權、士林、和平、復興、板橋中山、新店裕隆城、桃園長庚、桃園總廠、台中公益、台中中友三民。

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