快訊

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

寶林茶室案增至6死！換肝女病況惡化 今下午離世

開工咖啡小確幸！星巴克「第2杯折100、買一送一」、全家「第2杯半價」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、全家便利商店提供
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、全家便利商店提供

連假後開工，需要來杯咖啡打起精神！超商、連鎖咖啡店祭出開工小確幸，包括民眾最愛的星巴克買1送1、第2杯折100元；另有全家Let's Café第2杯半價、OKmart買2送1優惠。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克11日推「相約上班日」優惠，6/11開工當天至全台星巴克門市，買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，即享「第二杯折價100元」優惠。

圖／翻攝星巴克官網
圖／翻攝星巴克官網

另外，6/11於foodpanda美食外送下訂星巴克特大杯「冰美式」或特大杯「冰那堤」享兩杯5折；6/12至6/28每周三至五，用foodomo外送點購指定飲品享指定飲品買1送1；

全家即起至6/25，Let's Café經典系列推出任選第2杯半價；Let’ Café「經典冰磚拿鐵」大杯特價59元、特大杯特價69元。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

OKmart於6/11前推出「莊園級咖啡買2送1」。

編輯推薦

咖啡 星巴克 開工

相關新聞

開工咖啡小確幸！星巴克「第2杯折100、買一送一」、全家「第2杯半價」

連假後開工，需要來杯咖啡打起精神！超商、連鎖咖啡店祭出開工小確幸，包括民眾最愛的星巴克買1送1、第2杯折100元；另有全家Let's Café第2杯半價、OKmart買2送1優惠。 星巴克1

咖啡迷看過來！ 北斗七家咖啡廳懶人包，質感咖啡、甜點下午茶、放鬆小憩推薦

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 北斗咖啡館推薦 | 北斗小鎮除了肉圓店相當多，這幾年許多返鄉青年回家鄉開設各式特色咖啡廳，讓北斗多了股青春潮味，來北斗吃肉圓小吃，買些知名伴手禮後，不妨找家喜愛

大師抵台！全台首間「PIERRE HERMÉ咖啡廳」台北開幕

有「甜點界的畢卡索」之稱的法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS，幾度快閃，都在台掀起超人氣，品牌首間Ca...

星巴克周末兩天「買一送一」！ 網友笑：直接送媽媽一杯更有感

LOVE MOM！母親節就要到來，星巴克再推買一送一。5/11(六)～5/12(日)活動當日11:00～20:00至全台...

「10000咖啡」台北台中1次再開2家！5月開幕「提拉米蘇可頌」排隊必點

「被譽為紐約必喝的 Top 7 精品咖啡」Ten Thousand Coffee確認將於今年五月進駐台北「微風廣場店」與「台中城市概念店」，打造全台最大的概念店，希望延續在台北微風南山店和松菸2號店的成功，滿足顧客咖啡與甜點的味蕾享受。

週末優惠好好喝！ 星巴克飲料「買1送1」　超商咖啡、霜淇淋「第2件10元」

週末優惠好好喝！ 星巴克飲料「買1送1」　超商咖啡、霜淇淋「第2件10元」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。