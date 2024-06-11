開工咖啡小確幸！星巴克「第2杯折100、買一送一」、全家「第2杯半價」

連假後開工，需要來杯咖啡打起精神！超商、連鎖咖啡店祭出開工小確幸，包括民眾最愛的星巴克買1送1、第2杯折100元；另有全家Let's Café第2杯半價、OKmart買2送1優惠。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克11日推「相約上班日」優惠，6/11開工當天至全台星巴克門市，買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，即享「第二杯折價100元」優惠。

圖／翻攝星巴克官網

另外，6/11於foodpanda美食外送下訂星巴克特大杯「冰美式」或特大杯「冰那堤」享兩杯5折；6/12至6/28每周三至五，用foodomo外送點購指定飲品享指定飲品買1送1；

全家即起至6/25，Let's Café經典系列推出任選第2杯半價；Let’ Café「經典冰磚拿鐵」大杯特價59元、特大杯特價69元。

圖／全家便利商店提供

OKmart於6/11前推出「莊園級咖啡買2送1」。