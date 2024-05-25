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咖啡迷看過來！ 北斗七家咖啡廳懶人包，質感咖啡、甜點下午茶、放鬆小憩推薦

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

北斗咖啡館推薦 | 北斗小鎮除了肉圓店相當多，這幾年許多返鄉青年回家鄉開設各式特色咖啡廳，讓北斗多了股青春潮味，來北斗吃肉圓小吃，買些知名伴手禮後，不妨找家喜愛的咖啡館，喝杯咖啡小憩放鬆一下。

    北斗咖啡館精選七家(排名不分順序)

  • 養真民珠Cafe

  • 逗留咖啡

  • 與咖啡

  • 向內咖啡

  • 決哥手烘咖啡吧

  • 樂珈琲

  • 吉發咖啡

      • 逗留咖啡

      在北斗鎮復興路旁，這一排都是店面，需要仔細尋找一下，木質色調裝潢帶著昭和復古感，年輕老闆之前待過台中知名咖啡館，返鄉創業，從咖啡、甜點、裝潢都能看出心思跟細節。我選了柳橙美式，柳橙美式喝起來風味不錯，甜度剛好，搭配的美式跟水果MIX在一起不會有突兀感。

      整體氛圍溫和且採光明亮，種植了綠色植物多了股力量感。

      Fermata逗留咖啡

      營業時間：10:00~18:00(週四五公休)

      電話：0958-412-544

      地址：彰化縣北斗鎮復興路38號

      養真民珠Cafe

      由知名北斗龍口食品公司的舊倉庫改建打造，工業風加上舊倉庫碰撞成個性咖啡館，養真民珠是由龍口食品創辦人「張養民」先生與「黃真珠」小姐兩人名字融合出來的咖啡館，這處原本是停用的舊倉庫，也是龍口食品最早的倉庫點，距今已經超過50個年頭。

      入內後室內的空間很寬敞，濃重的工業風搭配舊倉庫的復古韻味，碰撞出乾淨俐落的氛圍，吧檯區跟沙發區都可以依個人喜好選擇。

      養真民珠Cafe

      營業時間：10:00~18:00(週三公休)

      電話：04-888-0588

      地址：彰化縣北斗鎮斗中路839號

      與咖啡

      北斗斗苑路全聯斜對面的與咖啡，跟兩百多年的神樹「北斗大榕樹」僅幾步之遙，老闆跟闆娘原本在澳洲是咖啡師，因為疫情的關係暫時留在臺灣，於是在北斗開了這家咖啡館，剛開業就吸引不少咖啡迷注目，我也是朋友的介紹才知道這家與咖啡。

      與咖啡的澳洲咖啡打出自己的特色，點的到澳白跟特色咖啡，原本只是在市集裡擺攤，提供手沖、濾掛包和自製的小點心，最後找上了這棟近百年的老屋，向故鄉重新紮根，開展出一間屬於自己的咖啡店。

      與咖啡 And. Coffee Roastery

      營業時間：08:00~18:00(週二公休)

      電話：0968-863-065

      地址：彰化縣北斗鎮斗苑路一段379號

      決哥手烘咖啡吧

      決哥在台南是一家有特色的獨立咖啡品牌，北斗店的闆娘曾跟著決哥到台北修業三個月，後續到北斗展分店，手沖咖啡跟義式咖啡水準不錯，累積不少熟客光臨，多款甜點讓客人挑選，還有販售少見的比司吉。

      阿朵斯處理廠 厭氧日曬淺焙。溫潤清香的果酸風味，是我個人喜愛的厭氧風味，慢慢散發水果酒香氣，水果糖韻味，口感溫潤富有香氣。

      Django決哥手烘咖啡吧-北斗店

      營業時間：07:00~18:00(週一公休)

      電話：04-878-2999

      地址：彰化縣北斗鎮復興路229號

      樂珈琲

      因為看IG朋友在樂珈琲打卡，才發現原來北斗有這樣一家老宅咖啡館，讓我挖掘到這家溫馨咖啡小店，除了好喝的咖啡跟手做甜點，老闆之前還是國樂老師，嫁來彰化多年，開設這家咖啡館，年少時曾在知名咖啡館站吧檯，這些經驗真的讓我覺得很酷。

      在奠安宮附近的咖啡館，拜拜後來這裡坐一坐，吃個老闆手做甜點，復古老宅裡氛圍寧靜，相當放鬆。

      樂珈琲

      營業時間：10:00~17:00(五、六公休)

      地址：彰化縣北斗鎮斗苑路一段131號

      向內咖啡

      鄰近北斗工業區，店面非常低調，在斗中路全聯斗中店後方，自家改造的咖啡館，算是一處秘密基地感，會知道這家店也是靠Google搜尋找到，清爽的木質感裝潢讓人會想久待，店主也特別親切好聊。

      這裡主打的是千層蛋糕，除了販售咖啡還有提供台灣茶系列飲品。

      向內咖啡

      營業時間：09:00~17:00(週一、四公休)

      電話：0958-799-008

      地址：彰化縣北斗鎮東光里斗中路七巧新村19號

      吉發咖啡

      將母親的店接下改造成特色復古咖啡館，吉發咖啡由兩位8年級北斗女孩創立的咖啡廳，店面就在我之前介紹過的沂蚵嗲旁邊，店門口就能感受迎面而來的復古氛圍，舊板凳、公車站牌、復古塑膠椅，隨意擺放的老物充滿著人情味。

      室內空間其實蠻寬敞的，除了復古沙發區，還有樸實的復古款塑膠桌椅，每一區都相當好入鏡，很適合喜歡拍照的水水們。

      吉發咖啡

      營業時間：12:00~18:00(週一公休)

      電話：04-887-3901

      地址：彰化縣北斗鎮斗苑路一段434號

      文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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咖啡廳 彰化美食 復古 甜點

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