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買一送一來了！ 「星巴克」限時4天爽喝特大杯、「伯朗咖啡」卡友也買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克、伯朗咖啡官網
圖／星巴克、伯朗咖啡官網

買一送一又來了！ 星巴克繼先前的「兩杯六折」優惠後，近期又推出好友分享日優惠，自11／20周一上工，只要憑指定的截圖畫面至各門市，就有好友分享優惠買一送一；伯朗咖啡館11月份也還有2天卡友獨享的買一送一，咖啡控們一定要追！

星巴克從11／20起至11／23推出「感恩有你真好 一起截圖喝咖啡 好友分享日」，一連四天的上午11時到晚間20時，只要憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，即可購買兩杯特大杯（風味／冰熱一致）的飲品，其中一杯由星巴克招待，每人每次最多買二送二，飲料則限當場一次領取。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

此次優惠品項不包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，其他不適用門市，請上官網查詢詳情。

伯朗咖啡館的會員也有好康喝咖非，11月的每週一推出了「卡友獨享」飲品買一送一活動，日期還有11／20、11／27，且飲品不限品項、容量，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費始享有飲品買一送一優惠。

圖／伯朗咖啡官網
圖／伯朗咖啡官網

此外，飲品不限品項、容量，手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布）、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算（加料品項依份數另外收費），飲品限結帳當日領取。

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伯朗咖啡 星巴克 買一送一

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