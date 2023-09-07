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容量大到喝不完！ 他意外買到超商「巨無霸咖啡」 網讚：限量的賺到了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享社團
圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享社團

這一款咖啡你喝過了沒？ 台灣每隔幾條巷子、多走幾步路就可以看到超商，其中現煮咖啡深受民眾們喜愛。近日一名網友在社團發文表示，日前在7-ELEVEN意外買到「巨無霸咖啡」，貼文一出引起網友熱議，紛紛大讚：「這是限量的，樓主賺到！」。

一名網友在「7-11全家 各超商新品資訊共享」分享，由於他想「喝個比大杯咖啡再大一點容量的咖啡」，就跟店員說「我要特大杯的冰拿鐵」，店員也複誦了一次之後做好咖啡轉身放在桌上，讓他驚呼「哇噻！怎麼跟我平常買的特大杯不一樣，怎麼這麼大杯，什麼時候推出這種好大一杯容量的咖啡啦。」

圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享社團
圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享社團

貼文一出網友紛紛留言回應「這個真的超讚！」、「拜託！別停售」、「這是特特大杯喔！樓主肯定是漏聽了一個「特」」、「這是特特大杯，我買過一次喝兩天、喝到膩，下次不敢了」、「現在好像有特特大杯 是真的超級大杯！」

經查後，這是7-ELEVEN於今年7月份，針對夏季民眾需求推出的「特特大杯」規格，全台門市首度限量推出65萬杯的900ml冰美式及拿鐵，由於限量供應，因此每家店被分配到的杯子數量不多，因此網友們大讚發文版主「賺到了」。

圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享社團
圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享社團

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