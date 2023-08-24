不用下車也能買！ 盤點「車道型星巴克門市」5選 趁暑假最後假日喝杯咖啡兜兜風

把握暑期最後一周假日！特別盤點星巴克近期開幕的5間「車道型門市」(Drive-Thru)，讓大家開車出遊時，不需下車即可點餐，再快速帶上一杯星巴克咖啡，享受更悠閒的旅途時光！

●桃園 春日門市

桃園星巴克春日門市。圖／星巴克提供

星巴克最新於七月底開幕的桃園春日門市，以「城市綠地 與鳥共生」意象打造，門市外觀從側邊望去，有如在枝椏間靜靜站立的禽鳥，不僅呼應周遭綠意，更使建物突出於周邊區域。桃園春日門市位於桃園主幹道上，切和春日路商圈特性，可以不用下車就能駛入車道點購咖啡。

桃園星巴克春日門市。圖／星巴克提供

●新竹 關埔門市

新竹星巴克關埔門市。圖／星巴克提供

新竹關埔門市是新竹市內唯一的一間車道型門市，外觀以輪船為構想並取S型造型設計，門市一樓運用鐵件及玻璃管組成的波浪意象，又如同女神魚尾交纏髮絲的玻璃藝品，夜晚時帶來寧謐雅致的氛圍。門市距離新竹科學園區僅一橋之隔，無論上下班或開車出遊都可以順遊到此點購咖啡。

新竹星巴克關埔門市。圖／星巴克提供

●台中 松竹洲際門市

台中星巴克松竹洲際門市。圖／星巴克提供

來自鄰近洲際棒球場與台中巨蛋為靈感，松竹洲際門市則為台中地區首間結合運動主題的門市，門市設計以曲線、圓融、流線、棒球為設計發想，室內客席空間則有核心吧檯區域，搭配長型桌及高腳椅，並規劃了大量的軟性沙發及會議室的都會風格，呼應所在地為台中市人口最多的北屯區。

台中星巴克松竹洲際門市。圖／星巴克提供

●彰化 金馬門市

彰化星巴克金馬門市。圖／星巴克提供

彰化金馬門市位於彰化市主要幹道-金馬路上，是彰化縣目前唯一的一間車道型服務門市，瞄準此路段為彰化重要聯外幹道，車流量高，故以車道型門市(Drive-Thru)進駐開設。

門市設計靈感則來自彰化知名的八卦山，外觀造型以起伏的天際線象徵穩重山形，以山丘坐落在忙碌快速的道路旁為發想，室內設計整體選用大自然一般的清新明亮色調與咖啡田園風景為主，天花再以線條交錯分割，宛如健走在層疊起伏的丘陵時一般心曠神怡。

彰化星巴克金馬門市。圖／星巴克提供

●雲林 麥寮門市

雲林星巴克麥寮門市。圖／星巴克提供

五月開幕的雲林麥寮門市，以「展翅飛翔，海線之美」為名，整棟建物運用兩座弧線板型屋頂營造出俐落的外觀，象徵群鳥展翅飛翔，亦有如張開雙臂歡迎來訪顧客，；室內延伸打造出帶有三角傾斜特色的天花板造型，並選用溫暖的藍灰色紋理漆，展現沉穩中帶有活力的空間氛圍，傍晚在金黃色夕陽的映照下，感受溫馨寧靜時光。

雲林星巴克麥寮門市。圖／星巴克提供

星巴克車道型 (Drive Through)門市總覽：

雙北

新莊思源門市 地址：新北市新莊區思源路448號

桃竹苗

桃園春日門市 地址：桃園市桃園區春日路372號

蘆竹大竹門市 地址：桃園市蘆竹區大竹路430-1號

竹北自強門市 地址：新竹縣竹北市自強南路182號

新竹關埔門市 地址：新竹市東區埔頂二路71 號

竹南門市 地址：苗栗縣竹南鎮環市路二段112號

中彰投

松竹洲際門市 地址：台中市北屯區松竹路三段1133號

市政門市 地址：台中市西屯區市政路581號

彰化金馬門市 地址：彰化縣彰化市金馬路二段85號

雲嘉南

雲林麥寮門市 地址：雲林縣麥寮鄉光復路3號

嘉義民雄門市 地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段235號

永康中正門市 地址：台南市永康區中正南路652號

高屏

本館門市 地址：高雄市鳥松區本館路211號

東部

洄瀾門市 地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號

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