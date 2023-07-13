星巴克粉絲注意！ 8／1起全門市停供免費購物紙袋 自費買袋最低1元、最高5元

響應環保，開始鼓勵自備購物袋！星巴克讓咖啡持續帶來美好體驗，自7月1日起循環杯專案導入超過500間門市，鼓勵顧客一起減少一次性杯子使用量；星巴克最新再宣布，將於8月1日起，全門市將停止提供免費購物紙袋，鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用，若顧客有需要，亦可自費購買環保袋，希望以小小行動為環境帶來大大的改變。

圖／星巴克提供

自1998年以來，星巴克引領產業率先提供環保杯扣10元優惠，鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料，加上推廣使用門市內用杯盛裝飲品，及今年7月1日起導入循環杯專案，至今累計超過減少上億個一次性使用的杯子；星巴克門市更提供可重複使用的內用餐具；落實回收再利用的永續循環精神，門市杯架依循全球星巴克規範皆以再生素材製成，全門市更導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒及以咖啡渣製成的托盤。並鼓勵顧客可自備購物袋並重複使用，預估未來一年將可減少超過600噸廢棄物！

圖／星巴克提供

自2023年8月1日起，星巴克鼓勵顧客一起實行與地球共好的生活態度，將不再免費提供購物紙袋，期待與消費者一同為環境、為垃圾減量盡一份心力，同時，星巴克亦不再主動提供交易明細，如有需求，可以點餐時主動告知門市。倘若臨時應急需要購買時，星巴克提供兩杯袋1元/個、四杯袋2元/個、小、中禮袋3元/個、大禮袋5元/個。而原附提把的兩杯紙袋則依據單店庫存使用完為止。

延伸閱讀：

．改上午9時開放！ 饗賓集團7／14起調整「線上訂位時間」 網嗨喊：終於不用熬夜

．速食控衝！繼光香香雞「６款創意美式漢堡」限店開賣推兩日半價、NeNe Chicken「國際薯條日」連４天免費升級