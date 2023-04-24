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今天限定！ 星巴克「買一送一」又來了 週一共享開喝「特大杯」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克官網、星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克官網、星巴克咖啡同好會臉書

星巴克買一送一」又來了！ 為廣大上班族、學生打氣撐過星期一，星巴克再推出4/24「GOOD FOR SUMMER 共享週一美好的咖啡時光」，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯同品項、冰熱一致的「特大杯飲料」，其中一杯星巴克招待。

星巴克「GOOD FOR SUMMER」優惠，4/24當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，每人每次至多買二送二，限當場一次領取。不過，這次優惠品項不包含星冰樂系列，此外，下述飲品也不在買一送一範圍內：雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

此外，此回活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下: 一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、松山機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、仁德南、仁德北、台鐵一、南港高鐵、松山車站、時代寓所、南科、成大醫院1F、台北時代、時代B2、宜蘭宜興、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、八德興豐、台南新化、礁溪、嘉義新港、高雄中正、竹東杞林、三多、新竹州圖、仁武八德。

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