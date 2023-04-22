地球日限定！ 小七特大美、鮮茶道「買1送1」、大苑子「升級XL」、星巴克「免費燕麥奶」

4/22世界地球日專屬！ 由於植物奶低碳排對環境友善，因此7-ELEVEN、星巴克相繼發動燕麥奶促銷，小七CITY燕麥系列飲品第2杯10元，再加碼特大杯美式買1送1，星巴克則可免費升級燕麥奶，並加碼4/24特大杯買1送1，另還有鮮茶道祭出4款飲料一日限定買1送1、大苑子環保升級XL分享瓶，讓咖啡控、手搖控爽喝一整天。

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN世界地球日優惠，即日起至4/23期間，CITY燕麥系列指定飲品同品項「第2杯10元」，包括燕麥拿鐵、精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶，而APP行動隨時取也同步推出前述4款飲品「買7送3」。

再加碼，到7-ELEVEN門市櫃台可享特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1、四季春青茶／英式紅茶任選買2送1。

圖／翻攝7-ELEVEN官網

星巴克今日世界地球日限定，點購任一飲料都能「免費升級」成燕麥奶，依門市現場庫存為主，售完為止。4/24當天上午11時至晚間8時，到門市買特大杯同品項飲品享買1送1，每人每次最多買2送2，但優惠品項不含星冰樂系列。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

鮮茶道針對有獲得雨林聯盟認證的茶葉，祭出4/22一日限定買1送1活動，「東方美人茶」、「四季春」、「玉露煎茶」、「蜜香紅茶」四款飲品享優惠，每人每次限購兩組，限來店購買，外送不適用。

圖／鮮茶道臉書

大苑子愛地球做環保，於APP領取無痛升級券，購買愛文翡翠大杯L(75元)，直接無痛升級成分享瓶XL(原價110元)，只限今日4/22到門市現場使用，不可電話預約、外送、APP，環保瓶容器喝完後，還可以留著循環使用！

圖／大苑子提供

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