開工咖啡小確幸！ 連續4天「超商咖啡買1送1」、「星巴克買1送1」最後一天快衝

開工日小確幸，咖啡喝起來！全家便利商店自今(3/27)開始，推出限時4天的咖啡飲品買1送1、7-ELEVEN也有拿鐵買4送2優惠，同時星巴克的數位優惠體驗活動也將於今日結束，咖啡控把握機會抽買1送1，喝起來。

連鎖咖啡業者星巴克「YES!WE ARE HERE TOGETHER歡慶25週年數位體驗」活動，消費者只要上網登入活動網頁，就有機會抽中「買一送一」、「第二杯半價」等優惠券，但活動只到今（27）日，優惠券的兌換期限為3/29，把握最後機會。

圖／星巴克咖啡同好會臉書

全家即日起至3/30，連續4天於全門市祭出「Let’s Café中杯單品美式買1送1(冷熱不限)」、「私品茶仙女醇奶茶買1送1」共2大優惠，一次滿足咖啡控、茶飲控，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN至3/29前也於OPEN POINT APP行動隨時取推「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰贅沢八女抹茶拿鐵任選買4送2」、「CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買4送2」、「CITY CAFEx哈根達斯149元系列指定飲品每日限量任選買2送2」等系列咖啡飲品組合優惠。

圖／7-ELEVEN提供

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