越喝越美！全家「膠原拿鐵」上市掀話題，網友評：包裝美又好喝

喝咖啡保養一下！全家便利商店攜手SUNTORY推出「蜜露膠原拿鐵」，並自2/22起美麗開賣，每一杯都注入整包蜜露珂娜膠原蛋白，沒有腥味，輕鬆一杯就能喝出好氣色，即日起至3/7還有會員優惠價79元，速速嘗鮮、保養起來。

圖／全家FamilyMart臉書

喝得到膠原蛋白的拿鐵！「全家 X SUNTORY」聯名推出「蜜露膠原拿鐵」，在全家「職人選淬」的經典拿鐵中放入整包蜜露珂娜膠原蛋白，一杯補足每日所需的精力與美麗，就連咖啡杯身都好講究，粉色系搭配櫻花好浪漫。即日起至3/7，全家會員可享79元優惠價(原價99元)，邊喝邊保養。

「蜜露膠原拿鐵」上市的消息一出，便有許多網友表示「好奢侈的喝法」、「好喝！杯子又美」，也有網友透露「一包蜜露珂娜不打折要價60元，所以79元不算貴」。此外，也有自行嘗試過此喝法的網友分享「我加在冰拿鐵過，咖啡變很濃很香」，推薦給想嘗鮮又還在觀望的朋友，可以放心衝一波。

「全家 X SUNTORY」聯名推出「蜜露膠原拿鐵」，杯身設計也很用心。圖／全家FamilyMart臉書

圖／全家FamilyMart臉書

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