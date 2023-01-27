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開工來杯咖啡！ 星巴克1／30「買1送1」開工優惠 7-ELEVEN第2杯咖啡半價
迎接開工大吉！ 星巴克宣布於1/30開工日限定「買一送一」，活動當天門市開店至晚間20:00，購買兩杯特大杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另外，7-ELEVEN也推出第2杯半價的咖啡優惠，讓大家一起相約喝咖啡！
星巴克原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。且優惠品項依各門市現貨為準，不包含:星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
此外，本活動亦不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。若干特定門市，包括航空站、高鐵站、國道休息站、科教館、奇美博物館、海生館…等門市，亦不適用本優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
另外，7-ELEVEN也推出咖啡優惠，即日起至2/7，購買CITYCAFE系列大杯以上或精品咖啡系列，任選第2杯半價，收假上工不BLUE，陪你迎接新開始！
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