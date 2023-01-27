快訊

春節連假首度飆破2萬例 莊人祥推估2原因：下周會持續上升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開工來杯咖啡！ 星巴克1／30「買1送1」開工優惠　7-ELEVEN第2杯咖啡半價

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會臉書、7-ELEVEN提供
圖／星巴克咖啡同好會臉書、7-ELEVEN提供

迎接開工大吉！ 星巴克宣布於1/30開工日限定「買一送一」，活動當天門市開店至晚間20:00，購買兩杯特大杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另外，7-ELEVEN也推出第2杯半價的咖啡優惠，讓大家一起相約喝咖啡！

圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。且優惠品項依各門市現貨為準，不包含:星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，本活動亦不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。若干特定門市，包括航空站、高鐵站、國道休息站、科教館、奇美博物館、海生館…等門市，亦不適用本優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

另外，7-ELEVEN也推出咖啡優惠，即日起至2/7，購買CITYCAFE系列大杯以上或精品咖啡系列，任選第2杯半價，收假上工不BLUE，陪你迎接新開始！

圖／翻攝自 7-ELEVEN臉書
圖／翻攝自 7-ELEVEN臉書

延伸閱讀：

領星巴克買1送1券！「星巴克2大優惠」：人氣品項現折30元、全品項買一送一統統有

安西教練下巴好ㄉㄨㄞ！ 日本咖啡藝術師致敬「灌藍高手立體拉花」 天才櫻木花道神還原

咖啡 星巴克 買一送一 7-ELEVEN

相關新聞

開工來杯咖啡！ 星巴克1／30「買1送1」開工優惠　7-ELEVEN第2杯咖啡半價

迎接開工大吉！ 星巴克宣布於1/30開工日限定「買一送一」，活動當天門市開店至晚間20:00，購買兩杯特大杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。另外，7-ELEVEN也推出第2杯半價的

安西教練下巴好ㄉㄨㄞ！ 日本咖啡藝術師致敬「灌藍高手立體拉花」 天才櫻木花道神還原

《灌籃高手》電影再度風靡全台！早先於去年底日本先上映時就創下熱門話題，一位日本咖啡藝術師的巧手，致敬電影人物創出好幾款「灌藍高手立體拉花」，其中天才櫻木花道在動畫中玩弄安西教練ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的下巴場景，

快收藏！7-ELEVEN首推「大吉大利柑橘風味拿鐵」 還有超萌橘子造型杯塞

新年的氣氛越來越濃烈，開運秘訣成為民眾熱門討論話題，7-ELEVEN宣布自1月11日起CITY CAFE推出「大吉大利柑...

開工咖啡優惠！「4大超商」多杯組188元、美式拿鐵買10送10、「星巴克買1送1」新年快樂喝起來

2023年第一個上班日，除了有4大超商「開工咖啡」小確幸，可以爽喝美式、拿鐵買2送2，還有星巴克一日限定好友分享買一送一，上班族們快來點杯咖啡，開啟新年好心情！ 7-ELEVEN 即日起至1/

星巴克買一送一！ 12月「跨年優惠」指定飲品買1送1、抹茶新品第2杯半價、全品項折30元

星巴克買一送一來了！2022年接近尾聲，為大家送上12跨年優惠活動，參與星巴克數位體驗簡單享全品項買一送一，有指定飲品買一送一、抹茶新品第二杯半價，還有飲品現折30元等優惠，咖啡控們手刀下單，一路喝到

聖誕、跨年限定！ 4大超商+連鎖「咖啡飲品優惠」 7-11美式買1送1、星巴克那堤買1送1

週末咖啡小確幸！ 美式買一送一 4大超商聖誕限定「咖啡飲品優惠」喝起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。