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安西教練下巴好ㄉㄨㄞ！ 日本咖啡藝術師致敬「灌藍高手立體拉花」 天才櫻木花道神還原

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自twitter＠NAOKI　ラテアート
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《灌籃高手》電影再度風靡全台！早先於去年底日本先上映時就創下熱門話題，一位日本咖啡藝術師的巧手，致敬電影人物創出好幾款「灌藍高手立體拉花」，其中天才櫻木花道在動畫中玩弄安西教練ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的下巴場景，更是無敵神還原！

圖／翻攝自twitter＠NAOKI　ラテアート
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來自日本的咖啡拉花藝術師NAOKI經常分享他製作的各式拉花，無論是2D的平面拉花，還是3D的立體拉花，每一款都做得栩栩如生，而前陣子《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》電影在日本上映時，他便製作了一系列主題人物，其中最引人注目的就是櫻木花道玩弄安西教練ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的下巴，只要出動一支小湯匙輕撥拉花，就能神還原動畫中安西教練下巴「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ」的抖動模樣，超級傳神！

圖／翻攝自twitter＠NAOKI　ラテアート
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這位厲害的咖啡拉花藝術師，幾乎是什麼樣的圖案都能做得出來，於是在熱推《灌籃高手》電影期間，他還做了「大猩猩赤木剛憲拉櫻木花道耳朵」、「櫻木花道捉弄好友」立體拉花，甚至漫畫人物全員平面拉花的精彩復刻重現，每一款都讓人忍不住再三回味，甚至讓人根本捨不得喝！

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