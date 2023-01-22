安西教練下巴好ㄉㄨㄞ！ 日本咖啡藝術師致敬「灌藍高手立體拉花」 天才櫻木花道神還原
《灌籃高手》電影再度風靡全台！早先於去年底日本先上映時就創下熱門話題，一位日本咖啡藝術師的巧手，致敬電影人物創出好幾款「灌藍高手立體拉花」，其中天才櫻木花道在動畫中玩弄安西教練ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的下巴場景，更是無敵神還原！
來自日本的咖啡拉花藝術師NAOKI經常分享他製作的各式拉花，無論是2D的平面拉花，還是3D的立體拉花，每一款都做得栩栩如生，而前陣子《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》電影在日本上映時，他便製作了一系列主題人物，其中最引人注目的就是櫻木花道玩弄安西教練ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的下巴，只要出動一支小湯匙輕撥拉花，就能神還原動畫中安西教練下巴「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ」的抖動模樣，超級傳神！
這位厲害的咖啡拉花藝術師，幾乎是什麼樣的圖案都能做得出來，於是在熱推《灌籃高手》電影期間，他還做了「大猩猩赤木剛憲拉櫻木花道耳朵」、「櫻木花道捉弄好友」立體拉花，甚至漫畫人物全員平面拉花的精彩復刻重現，每一款都讓人忍不住再三回味，甚至讓人根本捨不得喝！
よくやくこの天才桜木の勇姿を映画館で見せるときが来たぜオヤジ〜！☕️#スラムダンク #SLAMDUNK pic.twitter.com/bTeso2HQ55— NAOKI☕️ラテアート (@NaoKi_N_K) 2022年12月3日
まったくこのバカタレが！#スラムダンク #SLAMDUNK pic.twitter.com/pNTdBzghLJ— NAOKI☕️ラテアート (@NaoKi_N_K) 2022年12月3日
安西先生のタプタプラテアートが好評だったのでこっちのVer.も☕️#スラムダンク #SLAMDUNK pic.twitter.com/c3YQllUenI— NAOKI☕️ラテアート (@NaoKi_N_K) 2022年12月11日
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