消費滿額帶走！ 星巴克超Ｑ「小熊立體桌曆」像樂高積木DIY，還有「大杯買1送1」喝到明年

超萌好物又來啦！星巴克最新推出十足可愛的贈品「Bearista熊立體桌曆」，充滿童趣又可以DIY的桌曆，像樂高積木一樣吸引人，11/18起消費滿額就能免費送，讓大家喝星巴克還能好好準備迎接嶄新的一年，數量有限趕緊收回家！

圖／星巴克提供

每每引發熱門話題的星巴克贈品來囉，星巴克推出「年年是好年 立體桌曆加價購/滿額贈活動」，超可愛的熊熊立體桌曆像樂高一樣可以自已動手DIY拼裝，自由拼組每個月的日期，上方小熊裝飾還有迷你月曆可以翻頁，還有咖啡豆圖樣的點綴，將成為最萌的夥伴。

圖／星巴克提供

11/18起至門市單筆消費滿1,500元即可獲得「Bearista立體桌曆」１組，或單筆消費250元就可以350元加購乙個。(不可累贈，每筆交易限加購1組，數量有限，贈完為止)。

圖／星巴克提供

同場加映星巴克「愛．Sharing換好禮」活動，即日起至11/27都可在活動網站上挑戰遊戲，進入我的雪鈴金幣單元「兌換紀錄」，就可領取序號，於明年1/31前可憑ibon印出小白單，活動期間到全台星巴克門市都可享大杯全品項買一送一，每日限量，送完為止。

圖／IG@starbuckstw

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