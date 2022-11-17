快訊

FTX地雷連環爆！淡馬錫86億血本無歸 Genesis等暫停贖回

高虹安遭檢舉詐領助理費 北檢正式分「他」字案偵辦

影／澤倫斯基稱非烏方飛彈落在波蘭 拜登回應了

消費滿額帶走！ 星巴克超Ｑ「小熊立體桌曆」像樂高積木DIY，還有「大杯買1送1」喝到明年

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克、IG@starbuckstw
圖／星巴克、IG@starbuckstw

超萌好物又來啦！星巴克最新推出十足可愛的贈品「Bearista熊立體桌曆」，充滿童趣又可以DIY的桌曆，像樂高積木一樣吸引人，11/18起消費滿額就能免費送，讓大家喝星巴克還能好好準備迎接嶄新的一年，數量有限趕緊收回家！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

每每引發熱門話題的星巴克贈品來囉，星巴克推出「年年是好年 立體桌曆加價購/滿額贈活動」，超可愛的熊熊立體桌曆像樂高一樣可以自已動手DIY拼裝，自由拼組每個月的日期，上方小熊裝飾還有迷你月曆可以翻頁，還有咖啡豆圖樣的點綴，將成為最萌的夥伴。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

11/18起至門市單筆消費滿1,500元即可獲得「Bearista立體桌曆」１組，或單筆消費250元就可以350元加購乙個。(不可累贈，每筆交易限加購1組，數量有限，贈完為止)。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

同場加映星巴克「愛．Sharing換好禮」活動，即日起至11/27都可在活動網站上挑戰遊戲，進入我的雪鈴金幣單元「兌換紀錄」，就可領取序號，於明年1/31前可憑ibon印出小白單，活動期間到全台星巴克門市都可享大杯全品項買一送一，每日限量，送完為止。

圖／IG@starbuckstw
圖／IG@starbuckstw

延伸閱讀：

麥當勞「冰心雪糕」又爆紅！製作翻車機率高，脆皮巧克力像是抹上去的？

北海道冰淇淋之神「Cremia品牌概念店」插旗新竹巨城，「焦糖新口味」12月限時開賣

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克

相關新聞

消費滿額帶走！ 星巴克超Ｑ「小熊立體桌曆」像樂高積木DIY，還有「大杯買1送1」喝到明年

超萌好物又來啦！星巴克最新推出十足可愛的贈品「Bearista熊立體桌曆」，充滿童趣又可以DIY的桌曆，像樂高積木一樣吸引人，11/18起消費滿額就能免費送，讓大家喝星巴克還能好好準備迎接嶄新的一年，

星巴克迷注意！只有「這間限定店」喝得到的4款飲品 提前曝光

星巴克╳500輯耶誕限定店開幕了，除了3大亮點超吸睛，還有4款限定店才喝得到的限定飲品，不只限定，還有限量，星巴克迷們還...

跑咖踩點！ 3間斗六「質感咖啡廳」推薦：陽台花序、蠻香咖啡，還有隱身在老屋的迷人小店

提到雲林，大多數人可能會想到綠油油的稻田、劍湖山遊樂園或是各式各樣的廟宇，但其實近年來，開始有越來越多年輕人開的店在雲林生根，尤其是在雲林最熱鬧的斗六市，更有許多別具特色的咖啡廳，等著你來跑咖踩點。ReadyGo為你精選了3家超有質感、超適合拍美照的雲林斗六咖啡廳推薦，下次跟朋友去雲林的時候，不妨把這些咖啡廳排進行程裡吧！

限時3天！全家便利商店「大杯經典拿鐵、私品茶濃靜岡抹茶拿鐵」2杯特價65元

10月進入倒數，全家便利商店推出精選三重優惠，包括10月21日至10月23日限時3天全家便利商店App「隨買跨店取」聯手...

限時2天！7-ELEVEN門市「六日好康價」特大杯美式咖啡5杯200元　還有多項優惠

限時2天！7-ELEVEN門市「六日好康價」10月22日至10月23日推出多項優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡...

快筆記！星巴克「一夜限定」耶誕派對 眾新品同日開賣

耶誕的腳步愈來愈近了，在這個充滿歡樂的耶誕檔期前夕，星巴克將在11月1日於50家指定門市舉辦「金星專屬耶誕星光派對」，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。