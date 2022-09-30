咖啡控必追！ 「國際咖啡日」四大超商+連鎖量販+特店優惠 「買1送1、第2杯10元、升級特大杯」統統喝起來

為了讓全球民眾了解咖啡知識，國際咖啡組織在2015年將每年10月1日定名為「國際咖啡日」，小編幫大家整理了4大超商、連鎖量販店及各家業者優惠方案，推出咖啡買一送一有星巴克、怡客、伯朗、西雅圖等，第二杯咖啡特價則有7-ELEVEN、85℃、cama café等，更有量販店推出沖泡咖啡加1元多一件。愛喝咖啡、每天都需仰賴咖啡提神的朋友，不容錯過這一波咖啡優惠好康整理哦！

7-ELEVEN

CITY CAFE自即日起至10/2推出同品項、同價位「第2杯10元」的優惠活動，包括特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵以及脆酷摩卡咖啡。下載OPEN POINT APP，則可以在行動隨時取裡的「國際咖啡日探索CITY CAFE」取得「濃萃美式買7送7、濃萃拿鐵買5送2」限量優惠。

圖／7-ELEVEN提供

全家

Let's Café自即日起至10/4，推出「環保好咖組」優惠活動，凡全家會員至APP隨買跨店取，就能取得購買限定「大單品美式組」、「大單品拿鐵組」的資格，包括：大杯單品美式、拿鐵10杯69折優惠以及仙德曼保溫杯1個，值得注意的是，在11/30前完成咖啡兌換的話，再回饋500元購物金。

圖／全家便利商店提供

萊爾富

於10/1當天在Hi-Life VIP APP內的整買零取推出Hi Café 大杯特濃美式咖啡5杯169元優惠，等於直接下殺6.1折，且不限購買數量，可冰/熱任選兌換，還可轉贈及跨店取，兌換期限達3個月(可至112/1/1)。

圖／萊爾富提供

OKmart

即日起至10/1期間，全台OKmart推出了「同品項買2送2」優惠活動，購買大杯莊園級美式、拿鐵，或大杯濃厚系莊園級美式、拿鐵，不限冰熱享同品項買2送2優惠，至於濃厚系列則有部分門市不提供，可先向店員進行確認。另於OK mart App中也祭出大杯莊園級美式、大杯拿鐵同品項享10杯下殺5折優惠。

圖／OKmart提供

麥當勞

台灣麥當勞McCafé於9/30推出「當日限定優惠」，當天只要於麥當勞APP中的「隨買店取」，或於「LINE禮物」購買中杯冰熱經典美式或經典那堤，即享「同品項買1送1」，雙平台各限量1萬組，要搶要快！

圖／麥當勞提供

星巴克

星巴克10/1至10/5舉辦「社群尋找小熊 好友分享」活動，於自營媒體上(社群限時動態、星巴克LINE 官方帳號或社群貼文)，拍下尋找愛喝咖啡的Bearista星巴克小熊，10/3至10/5的11:00-20:00憑截圖，即可享有兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致「全品項飲料」好友分享優惠一次。

圖／星巴克提供

全聯

全聯自即日起至10/5推出分批取買8送2，不論購買OFF COFFEE美式還是拿鐵一組8杯，都享85折優惠價，再加碼贈熱美式2杯（每杯原價25元），等同現賺50元價值，每會員享回饋一次。

愛買

愛買量販推出指定咖啡沖泡商品、飲品加1元多1件優惠。

圖／愛買量販提供

伯朗咖啡

10月每週一持伯朗Lounge卡消費，飲品買一送一。

圖／摘自MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館FB官方粉絲團

西雅圖咖啡

即日起至10/18，西雅圖全系列盒裝商品於7-ELEVEN任選享買一送一。

ikari怡客

ikari怡客咖啡全台門市於10/1推出「全飲品買一送一」(優惠以價低者計、優惠不可併用、外送平台恕不適用)。

圖／ikari怡客提供

FLASH COFFEE

FLASH COFFEE於10/1至10/6，限時六天推出特選品項「免費尺寸升級」，凡購買 FLASH 黑咖啡、凍檸冷萃、冷萃拿鐵、靜岡鮮奶焙茶、燕麥奶焙茶、黑金拿鐵，享免費中杯升級大杯、大杯免費升級特大杯。

圖／FLASH COFFEE提供

85℃

85℃於10/1祭出優惠，購買大杯招牌咖啡、大杯特濃招牌咖啡和黑鑽咖啡，同品項第二杯特價25元，不限冷熱，僅限民眾到門市購買、外帶外送無此優惠，現場帶走每人限購三組(六杯)，寄杯辦法依各門市公告為主。同步推出「公益咖啡再生袋」加購活動，有兩款式「環保提袋」(加購價99元)和「萬用零錢包」(加購價89元)。

圖／85℃提供

ABG Coffee

ABG Coffee官方網站於10/1舉辦「線上購物免運費」品牌限定優惠，更推出品牌限定「ALWAYS BEAN GOOD Tee」，凡購買Beans、Drip Filter、Merch系列商品皆可免費宅配到府。

圖／ABG Coffee提供

cama café

cama café即日起至10/25，點選最新浮雲奶蓋的４款飲品，包括浮雲奶蓋錫蘭紅、浮雲奶蓋烏龍茶、浮雲奶蓋海鹽黑咖啡與浮雲奶蓋焦糖瑪奇朵，即可享第2杯8折優惠，此外，購買「Moomin聯名咖啡豆」2包或「Moomin聯名濾掛」2盒，還可免費獲得Beano帆布提袋，贈品數量有限，送完為止。

圖／cama café提供

路易莎

路易莎整月優惠獻給黑卡用戶，限量新品尋豆師手沖咖啡「肯亞 涅里 黑莓之后」以及「哥倫比亞 克菈菈 橙汁水洗」，原價200元一杯，出示黑卡購買即可享120元優惠價。

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