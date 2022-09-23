咖啡控快衝！星巴克今日限定「買1送1」、愛買咖啡「加1元多1件」

咖啡控最愛優惠又來了！「星巴克」推出9/23限時一天好友分享優惠「買一送一」，購買兩杯特大杯相同風味/冰熱的特選濃縮咖啡飲料，其中一杯由星巴克招待；另外，迎接10/1世界咖啡日，愛買量販即起至10/4推出指定咖啡商品「加1元多1件」優惠活動！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)官方粉絲團

星巴克今日限定11:00-20:00，前往門市購買兩杯特大杯相同風味/冰熱的「特選濃縮咖啡飲料」，可享好友分享優惠，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。另外此活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；亦不適用機場管制區內門市、草山、清境、科教館、日月潭、花蓮和平、中埔穀倉、洄瀾、奇美博物館、宜蘭頭城、墾丁福華、福隆觀海、海生館、竹北自強、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、芎林文德、彰化高鐵、宜蘭宜興、新店莊敬、土城大潤發、高雄博愛、振興、高雄大寮、台東大武門市。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)官方粉絲團

迎接10/1世界咖啡日，愛買量販即日起至10/4止，推出指定咖啡商品「加1元多1件」優惠，包含罐裝咖啡、咖啡沖泡商品、咖啡環保杯「加1元多1件」、指定沖泡商品「合購62折」，多達30款指定咖啡商品聯合促銷。

例如：UCC職人冰咖啡系列原價199元加1元多1件，等於2件只要109元、UCC炭燒濾掛式咖啡24入原價379元加1元多1件，等於2件只要368元、金牌咖啡罐裝與補充包合購價也下殺449元，相當於市價62折優惠。

圖／愛買量販

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