有個性的博物館咖啡廳！ 大稻埕「遷鳥陳列所」不接待12歲以下孩童，除非能背出「圓周率」

「我們店有個特殊的規則，不招待12歲以下的小孩入場」，這是來自「遷鳥陳列所」咖啡店的經營宣告，還有一組僅接待最多4人、禁止觸碰標本、晚上6點後入店低消為一杯飲品或任一選物等等條例，都看得出來店家是一間超有個性的咖啡廳，店內陳列著各式各樣的古物、標本及古著，簡直就像身處於叢林般的博物館。

圖／取自遷鳥陳列所Cabinet Of MigrantsFB

「遷鳥陳列所」隱身於迪化街的最南端、鄰近大稻埕，店內陳設多種老闆私藏小物，以及多達上百座大型動物標本，如斑馬、長頸鹿、孔雀、北極海鸚鵡等，讓經過的人都忍不住朝店內多觀望幾眼，在這裡可以來杯咖啡，喝點小酒，欣賞古物古著，而陳列所的飲料說明內還藏著一些小隱喻，是老闆留給客人們的彩蛋。

特別介紹一款以磅蛋糕食譜作為搭配的咖啡，配方裡有水洗處理的衣索比亞、哥斯大黎加蜜各自以1/4的比例，風味上表現是細緻柔和的酸香，喝得到黑莓、芒果乾、奶油、榛果、可可調性，層次感分明，尾韻還會回甘，必定會驚艷。

圖／取自遷鳥陳列所Cabinet Of MigrantsFB

遷鳥陳列所不開放訂位，皆是現場候位，可提前預定店內唯一一組沙發區，最特殊的是，不招待12歲以下的小孩入場，但若可以背出圓周率小數點後30位，則不但歡迎小孩進店，還會請吃點心！

店家日前表明這項規定是起因於店內的標本古物造價昂貴，只要損壞都會變成很尷尬的局面，在不相信所有小朋友擁有自我控制的能力之前，因此祭出此限制。但也提供機會讓小朋友證明自己，目前已經有一個6歲，一個10歲小孩背完圓周率小數點後30位，成功進入遷鳥陳列所，同時還善意的提供圓周率小抄：π =3. 1415926535 8979323846 2643383279

圖／取自遷鳥陳列所Cabinet Of MigrantsFB

對於店家的特殊規定引發網友們的一陣熱議，持正面態度支持與情勒反酸店家的顧客都有，有個性的遷鳥陳列所咖啡廳，還是會希望客人先看一眼入店須知後，再歡迎到訪。

入店須知：

．座位數量有限，一組僅接待最多4人以內

．禁止觸碰標本，損害者請照價賠償

．標本皆可拍照，但請不要移動店內擺設

．拍攝請勿使用閃光燈及腳架，且不要拍攝到其他客人及店員

．禁止商業攝影行為及換裝拍攝

．請勿嬉鬧、奔跑及大聲喧嘩

．禁帶寵物及外食

．室內全面禁煙

．恕不接待12歲以下孩童

．晚上6點後入店低消為一杯飲品或任一選物

．店內標本皆有販售，如有請興趣請私訊粉專或詢問現場店員

．兩人以上開放訂位，座位預留時間為10分鐘，若超過時間則留給現場候位客人

遷鳥陳列所

地址：台北市大同區南京西路239巷28號

電話：02-25592831

彈性休店時間會公告在店家IG

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