FLASH COFFEE「全月買1送1」！歡慶1歲生日再享免費升級OATSIDE燕麥奶

旋風式席捲台灣的咖啡潮牌「FLASH COFFEE」正式將於8月在台滿一歲囉，為了歡慶第一個里程碑與回饋廣大喜愛的消費者，直接「8月」一整個月指定飲品享有買一送一優惠，還能免費升級OATSIDE燕麥奶，不僅如此還有「全新2.0升級計畫」，將全面提升「風味、風潮、風格」等三大方向，讓FLASH COFFEE提供給予消費者最優質的味覺體驗。

圖／FLASH COFFEE提供

此次的一週年共有三種歡慶活動。首先為「特調風味咖啡買一送一接力優惠」，自8月1日至8月14日只要購買台灣限定的「桂花拿鐵」、招牌「夏威夷果拿鐵」都能享有買一送一優惠，緊接著8月15日至8月31日則是推出「冰煉乳拿鐵」、「沙灘拿鐵」買一送一；第二個活動則為自8月15日至9月18日的免費升級優惠，凡是購買可換購燕麥奶品項，皆享免費升級 OATSIDE 燕麥奶喔。

圖／FLASH COFFEE提供

而最大的活動則為2.0升級計畫，FLASH COFFEE從「風味、風潮、風格」等三大方向進行升級，像是在風味部分將在最基底但卻最重要的咖啡豆進行大手筆改造，不同於一般連鎖店的中深焙商業用豆，FLASH COFFEE決定改用風味上較純淨的G1印尼水洗、G2衣索比亞水洗咖啡豆等拼配作為義式用豆，風味純淨明亮，可以聞到柑橘茶、橘子與橙花的香氣外，尾韻喝得到榛果與單品巧克力豆的濃郁喔，絕對是風味上的一大改革。因此自8月1日起就喝得到Premium Blend的中淺焙咖啡囉。

圖／FLASH COFFEE提供

決定大手筆將所有門市的咖啡豆進行一次性的全面升級！不同於市面連鎖咖啡多採用味道上較為醇厚卻帶苦感的中深焙商業用豆，FLASH COFFEE 經過專業咖啡師團隊評鑑挑選後，決定使用風味上較純淨的 G1 印尼水洗、 G2 衣索比亞水洗咖啡豆等拼配作為義式用豆，整體酸值明亮、風味純淨，能嗅出柑橘茶、橘子與橙花的淡雅香氣，尾韻再帶點榛果與單品巧克力豆的醇香濃郁，呈現出 FLASH COFFEE 全新升級之後的嶄新風味。因此自8月1日起就喝得到Premium Blend的中淺焙咖啡囉。

至於在風潮上則更加注重環保熱潮，因應響應環保愛地球、期望能在減塑上更盡一己之力，特地推出「新版環保紙杯」，直接全面汰換舊有的「小杯」與「冷飲塑膠杯」，更全面改以「中、大、特大杯」等三種尺寸的「冷熱共用環保紙杯」，喝得更多更環保！最後，追逐潮流風格的FLASH COFFEE，也即將於8月23日當天一週年舉辦一整天不斷電的#DareToGoHigh生日派對，所有FLASH COFFEE會員都可以享受DJ音樂歡慶、特調系列試飲、品豆教學環節與超狂潮流塗鴉互動體驗等，更多報名資訊請上FLASH COFFEE Taiwan臉書粉絲專頁查詢。

FLASH COFFEE「指定特調飲品買1送1」

活動時間：8/1-8/31

活動方案：

8/1-8/14：桂花拿鐵、夏威夷拿鐵 買一送一

8/15-8/31：冰煉乳拿鐵、沙灘拿鐵 買一送一

注意事項：此活動限同品項、同尺寸適用，不限冰熱，免費贈送以 2 杯為限（限FLASH COFFEE APP、門市使用）

FLASH COFFEE「OATSIDE 燕麥奶免費升級」

活動時間：8/15-9/18

活動方案：

凡購買可換購燕麥奶品項，皆享免費升級 OATSIDE 燕麥奶（限FLASH COFFEE APP、門市使用）

圖／FLASH COFFEE提供

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