精選北部8間「日式咖啡廳」 復古安靜隱藏版小店、體驗日式風格的華麗與浪漫

台北巷弄街頭其實深藏不漏，藏著許多特色店家。有華麗的日式昭和風冰店、簡約文青的日式書齋咖啡廳、還有很道地的日本喫茶店。今天ReadyGo要帶大家一探台北街頭裡擁有濃厚的「日式風格」精選8間隱藏版小店！讓你在平凡的台北街頭，體驗不平凡的日本風情，還有復古懷舊店家讓你回味一下日本的昭和年代！

翌日咖啡店

翌日咖啡店是位於台北古亭附近的日式昭和風咖啡廳，店面的配色和設計就能看出他獨樹一幟的復古感。這也是間深夜的不限時咖啡廳，適合在這讀書用電腦一整個下午，也可待到晚上享受入夜時寧靜的氛圍。深夜時間還有限定的酒水供應，到這就好像將生活按下暫停鍵，可以慢慢享受迷離放鬆的時光。而本店的宗旨也與店名有特別的乎應，希望來此的客人，都能在小坐休息後重獲面對「翌日」的勇氣與動力。

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咖啡廳內的室內裝潢非常講究，每一處都佈滿著小巧思。晦暗的燈光搭配懷舊老歌，氛圍極好，一進入店內彷彿搭時光機到昭和年代的日本。室內的階梯營造出區域感，有小包廂、吧台、還有靠窗的座位，每個位子都有著專屬情調。

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｜店家資訊

地址：106台北市大安區潮州街176號

營業時間：週一～周日 13：00－1：00（午夜）

六丁目cafe

這是間位於民生社區的「日系老宅」咖啡廳，周邊環境清幽。室內裝潢整體為暖色調氛圍，待著有種溫暖的舒適感。最被推崇的是咖啡廳內的餐點，有漢堡排日式咖哩主食，還有種類繁多且視覺感繽紛的甜點！鮮奶油戚風蛋糕運用道地的日本原料製成，由抹茶、草莓、青葡萄等配料，風味和口感搭配的超級到位！飲品系列的咖啡和拿鐵變化多元，也非常推薦。

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用一張張油畫相片布置的牆面，霧面淡色調的質感，就像由日式復古底片佈置的照片牆，簡單但營造出簡單乾淨的日式風味。

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｜店家資訊

地址： 105台北市松山區新中街6巷7號

電話： 02－27615510

營業時間：周一～周日 12：00－21：00

羊毛與花 ‧ 永康 youmoutoohana Coffee

羊毛與花 ‧ 永康是位於永康街的一間日式可愛咖啡店，內用位置多，還附有戶外抽菸區。走到店門口映入眼簾的是顯眼的紅色燈籠和日式藍色布簾，而最讓人印象深刻的是綠色草叢中貯立的「白色棉羊」，這隻白色綿羊也是店裡的吉祥物呀～

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這家日式咖啡廳餐點種類很多，熱門的有牛肉鹹派和莎拉搭配的鹹食主食。最特別在於他甜點種類的多樣化，光是戚風蛋糕就有許多口味，而蛋糕本身設計的甜度適中又不膩，適合減糖主義的人來享用～

肉桂捲控們在這也有福了！「肉桂捲」也是羊毛與花 ‧ 永康的超人氣甜點之一，有濃郁的肉桂味，對於熱愛肉桂香味的朋友，這也是必來嚐試的一款肉桂捲呀～

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｜店家資訊

地址： 106台北市大安區永康街37巷12號

電話： 02－23583153

營業時間：週一～週日 11：00－22：00

秋波名曲珈琲

這間開幕不久的秋波名曲珈琲在短暫時間內竄紅起來，也是非常老舊的日式昭和風咖啡廳。內部裝潢頗具用心，以深色木頭裝潢為主，搭配綠色大理石桌台和大紅色椅子。吧台的牆面上還有陳列許多日式小玩物與古董，可看出老闆對日式復古的了解與用心。而日本的「名曲」咖啡廳是希望來這的人可以靜心享受音樂的氣氛，並且擁有安靜片刻享用一杯咖啡的時間。

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秋波名曲珈琲的咖啡種類琳瑯滿目，也有不含咖啡因的「日式蘇打」飲品可以選擇。色彩繽紛的蘇打飲料搭配焦糖布丁、肉桂捲、現烤土司等甜點，拍照起來就已經先有一大享受！餐點和店內裝潢的視覺設計使得整間店質感提升，看得出老闆是個注重細節的人。這是間顏質與美味兼具的一間咖啡廳，來這體驗一下日式復古的華麗與浪漫～

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｜店家資訊

地址：10375台北市大同區昌吉街218號

營業時間：週三～週五 13：30－19：00

週六～週日 13：30－20：00

( 週一、週二，公休）

二條通．綠島小夜曲

二條通．綠島小夜曲是藏身在北車附近的一家特殊咖啡廳，在兩旁的現代水泥建築中顯的格外突出，有著日式風的木造老建築外觀其實已有近百年的歷史。這間二條通．綠島小夜曲除了有濃厚的日本風味，裡面也充滿文青氣息。內部裝潢多為深黑色木質調質感的簡約風格，再用一些綠色植栽做點綴。空間設計裡運用陳列書籍的方式營造「書齋」的感覺，也很像在自家書房讀書。

圖片來源／@IGmoonsia_art

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其特色在於中間還有一個獨特的「天井」構造，店裡亮度較低的地方會和中間的天井有強烈的對比感，在這裡辦公吃飯之餘還可享受光影明暗變化的過程。平日還是不限時的，很適合三五好友來聊天或是讀書唷～

這家咖啡廳有提供鹹甜食的輕食類，餐點設計頗具用心，需多特殊料理都能吃到，例如：山丸子咖哩、番茄泰式打拋豬鹹派、鹹蛋黃磅蛋糕、青醬雞肉帕尼尼…而店內的其中還有私房料理，像是韓式辣醬燉排骨、醃梅子蘿蔔等，不定期也會更換菜單唷～

圖片來源／@IGew_hsieh

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｜店家資訊

地址：10491台北市中山區中山北路一段33巷1號

電話： 02－25314594

營業時間：週二～週日 11：00－17：00

喫茶小豆

融合歐式與日式的喫茶小豆是當地的一家人氣小店，除了店內裝潢富有特色，餐點也富有精緻感。紅白色系的店內裝潢融合了日式復古與歐式的庭院風，店內特別使用木質家具與花卉圖騰的椅子，桌椅和牆面都還有邊框設計。

不只空間設計講究，喫茶小豆甜點的精緻度也完全不馬虎！可愛粉嫩的設計完全呈現出日本當地甜點的精緻華麗風格。草莓布丁、花見糰子馬卡龍、櫻前線（香檳葡萄、香草、抹茶冰淇淋融合的甜點）等等，這些春天系粉嫩甜點，絕對會讓少女們喜愛！

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圖片來源／@IGyong90128

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｜店家資訊

地址：105039台北市松山區南京東路三段256巷47號

營業時間：週一～週日 12：30－18：30（週四公休）

昭和浪漫冰室

昭和浪漫冰室也是一間擁有日式懷舊風格的店，顧名思義主推的就是「冰品」。一樓店內走的日式昭和風，由許多海報、布條、日式公仔小物和酒品作擺設，二樓則為風格截然不同的復古酒吧。店門口的鮮明色調的老舊招牌和長椅成為許多人在IG上的熱門打卡景點，拍出的照片讓人感覺又回到老日本走了一趟～

除了冰品系列外，還有提供脆皮煎餃水餃等主食和甜點。其中必點商品為「招牌手工醬燒布丁」布丁的外層微硬，咬下去內層又有綿密滑順口感，蛋香濃郁搭配甜度適中的焦糖醬吃起來絕配！

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被大家所推崇的特色冰品就是他的「大人系刨冰」，由苦甜巧克力雪花冰和麥片為刨冰的主體，再把日本威士忌淋上去。可以先嚐一口巧克力刨冰的原始苦味，再吃一口淋上威士忌的巧克力刨冰體驗不同風味的層次感，酒精味在低溫下被掩蓋掉只剩下威士忌的酒香。

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｜店家資訊

地址：106台北市大安區文昌街47號1F

電話： 02－27030789

營業時間：週一～週日 12：00－22：00

喫茶店．香

這家隱身在民生社區的喫茶店保留的日本喫茶店文化，提供日本茶、深培咖啡飲品，還有拿波里麵、土司等輕食。喫茶店．香在使用的豆子和茶類特別講究，選用淡路島しまこや珈琲的豆子、宇治抹茶、福岡或靜岡等地的日本茶。特別的是，這間店每日提供的餐點都不同，只能運氣好或挑日子特別去拜訪。店家的營業時間和餐點類型會每月供佈在店家IG和臉書，所以去之前可以先查閱一下唷！

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運氣好時會遇上店內的人氣土司和飯糰。「吐司」是店內招牌，老闆烤的吐司的外酥內軟，搭配滑順的栗子餡和紅豆奶油，擁有絕佳風味，讓許多忠實老粉每次都期待可以吃到吐司的日子。

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｜店家資訊

地址：台北市松山區三民路101巷8-3號（注意：真正地址位於107巷，請於107巷進入，隔壁是世代豆花）

營業時間：不定期營業（目前暫時休息，詳情看@IGkissatenkaori）

店家IG：kissatenkaori

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