怕你沒喝到！星巴克「全品項買1送1」又來了，父親節蛋糕領軍5優惠「半價喝到8月」

星巴克6月陸續開設絕美新門市，買一送一更是幾乎週週登場。如今品牌再度公佈加碼2日「全品項買一送一」活動，7月起更陸續有單日第二杯半價、滿額贈買一送一券等活動，最晚可以半價喝到八月底，加上父親節早鳥88折優惠等，5大好康消息請收。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

「全品項買一送一」：6/27至6/28

星巴克限時「星光好友分享日」即將於6/27、6/28登場，活動當天16:00至20:00只要購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，可自由挑選喜愛的飲料買一送一。每人至多買二送二，限當場一次領取。

夏日擁抱星巴克「全品項第二杯半價」：7/1

而趁著夏日，星巴克7/1也快閃推出第二杯半價優惠，活動期間購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

消費滿250元送「好友分享券」：7/1至7/4

7/1至7/4期間，凡消費滿250元即可獲得一張好友分享券，憑此券至全台星巴克門市，購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，僅限買一送一乙次，飲料限當場一次領取。獲券日隔日起即可使用，開放三日內兌換完畢。例如7/1領券，兌換期間為7/2至7/4；活動最後兌換日7/7，每日兌換時間至20:00，贈品券可累贈。活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務，機場管制區內門市及車道服務亦不提供此優惠。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克「父親節早鳥預購優惠」：6/29至7/31

6吋芒果布蕾夏洛特蛋糕、栗子布蕾焦糖蛋糕、長條巧克力焙茶起司蛋糕重磅登場。圖／星巴克提供

星巴克父親節預購活動6/29起開跑，截至7/31購買父親節指定圓形蛋糕，即享有88折優惠，7/12前購買6吋芒果布蕾夏洛特蛋糕、6吋栗子布蕾焦糖蛋糕、6吋經典起司蛋糕、6吋檸檬塔、5吋黑森林蛋糕、長條巧克力焙茶起司蛋糕與起司捲置物盒，結帳可獲得一張飲料好友分享優惠，兌換期間更超過一個月，8/30前都能享買一送一。

咖啡隨行外帶盒乙盒原價500元。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

另外，6/29至8/8期間，凡購買6吋以上指定冷藏蛋糕乙盒，即可用優惠價400入手原價500的咖啡隨行外帶盒乙盒。每盒可供應12小杯熱每日精選咖啡，送給咖啡控爸爸更合適。

星巴克線上夏日購物派對「指定商品打折、滿額送券」

星巴克推出線上門市限定商品。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克周邊商品美度持續更新，即日起也最新推出線上門市限定商品，像是夏日流星玻璃杯、雙耳飲料提袋、品牌摺疊收納提袋等，指定商品還享85折，滿500送好友分享券、滿1500送好禮，更多詳情請洽星巴克線上門市官網。

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