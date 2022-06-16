今夏消暑就靠它！ 85℃「香檸氣泡咖啡」新上市 「一顆檸檬系列」半價開喝
消暑解渴選這杯！ 85℃今年夏天全新推出「香檸氣泡咖啡」，使用新鮮檸檬汁特調氣泡咖啡，酸甜清涼又爽口，還帶來超人氣「一顆檸檬系列」同步有任選第2杯半價好康開喝。
85℃的香檸氣泡咖啡，使用新鮮檸檬100%榨取的檸檬原汁，含有豐富的維生素C，加上氣泡水搭配濃醇咖啡，完美比例融合，酸甜滋味，絕對是夏天沁涼解渴的首選，大杯售價75元，為保持完美風味，只提供冰飲且冰塊不提供調整，因加入氣泡水，為避免影響口感，建議盡速飲用。
喜歡檸檬飲品的人，絕不能錯過85℃每年夏天最受歡迎的一顆檸檬系列，既解渴又解膩，還有整顆檸檬，天天一杯補充維生素C，讓你喝得開心又安心。一顆檸檬系列共五種品項選擇，搭配基本暢銷茶湯錫蘭紅茶、茉莉鮮綠茶和高山青茶，或是選擇經典浸漬砂糖熬煮的嚴選在地冬瓜露，也有清爽酸甜鮮桔可選，大杯售價65元，現在任選第2杯可享半價優惠，數量有限，售完為止。
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