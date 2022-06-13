快訊

員工無照開賓士自撞害後座老闆「頭顱破」 到案說對不起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一連4天優惠！星巴克「全品項買一送一」 最新「甜點系星冰樂」搶喝一波

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克6月再度連續推出「星光好友分享」優惠活動，6/13、14連續兩天，只要消費者在優惠當天下午4點至晚間8點到店內，購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，「買一送一」其中一杯由星巴克招待，6/15、16連續兩天針對星禮程會員推出專屬全品項買一送一。

最新開賣的「醇濃抹茶星冰樂」和再次推出的甜點系星冰樂新品「綜合莓起司風味星冰樂」、「榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂」等，通通都有買一送一，趁快現在衝去搶喝一波。

星巴克夏日新品。圖／星巴克提供
星巴克夏日新品。圖／星巴克提供

於6/13、6/14期間的下午四點至晚間八點，只要購買任兩杯冰熱、風味和容量皆相同的飲品，其中一杯就由星巴克免費招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，車道服務與特定門市恕不適用此優惠，讓大家在憂鬱星期一下班跟風喝杯星巴克療癒一下。另外，在6/15、6/16兩天則是針對星禮程會員推出專屬「全品項買一送一」，從早上11點就能開喝。

延伸閱讀：

一吃入魂！ 錢都芒果季「芒果冰淇淋+楊枝甘露」無限供應 吉哆「台味趴謝師宴」每加7人享1人免費

減糖20%！卡滋「清甜爆米花」3種新口味　現享93折

星巴克 星冰樂 買一送一 咖啡 巧克力

相關新聞

一連4天優惠！星巴克「全品項買一送一」 最新「甜點系星冰樂」搶喝一波

星巴克6月再度連續推出「星光好友分享」優惠活動，6/13、14連續兩天，只要消費者在優惠當天下午4點至晚間8點到店內，購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，「買一送一」其中一杯由星巴克招待，6/1

台中人氣咖啡「kafeD」插旗信義商圈 一口氣進駐2據點

來自於台中南屯區，位於公益路與大進街巷弄中的「kafeD」德式精品咖啡揮軍北上，繼4月開了新竹巨城門市後，即將在台北信義...

「4大咖啡優惠」週一不憂鬱！ 星巴克6月限時兩天 路易莎、伯朗逢週一買1送1

上班族週一不憂鬱！包括星巴克、路易莎、伯朗在內的多家連鎖咖啡店，都在週一推出買一送一優惠，紓解上班族的週一憂鬱。此外，...

國際麻吉日喝起來！7-ELEVEN限時5天「CITY系列指定飲品搭配買5送2」

6月8日是National Best-friend Day，7-ELEVEN的OPEN POINT App行動隨時取推出...

85˚C濾掛咖啡全聯獨賣 單盒6入免破百、西雅圖咖啡買一送一

咖啡控一定要追！85˚C連鎖咖啡最新宣布，濾掛咖啡即日起在全聯獨家開賣，共推出2款新品，有「瑪莉安東尼濾掛咖啡」及「經典曼特寧濾掛咖啡」，6/10至7/7更優惠買一盒送一盒，平均一盒6入不到98元；另

收假不鬱卒！星巴克、怡客、伯朗、路易莎咖啡都有買一送一

6月6日是端午連假開工日，為了舒緩上班族的收假憂鬱，包括星巴克、怡客、伯朗、路易莎咖啡，都推出優惠活動。在星巴克、怡客、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。