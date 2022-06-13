一連4天優惠！星巴克「全品項買一送一」 最新「甜點系星冰樂」搶喝一波

星巴克6月再度連續推出「星光好友分享」優惠活動，6/13、14連續兩天，只要消費者在優惠當天下午4點至晚間8點到店內，購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，「買一送一」其中一杯由星巴克招待，6/15、16連續兩天針對星禮程會員推出專屬全品項買一送一。

最新開賣的「醇濃抹茶星冰樂」和再次推出的甜點系星冰樂新品「綜合莓起司風味星冰樂」、「榛果巧克力起司風味咖啡星冰樂」等，通通都有買一送一，趁快現在衝去搶喝一波。

星巴克夏日新品。圖／星巴克提供

於6/13、6/14期間的下午四點至晚間八點，只要購買任兩杯冰熱、風味和容量皆相同的飲品，其中一杯就由星巴克免費招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，車道服務與特定門市恕不適用此優惠，讓大家在憂鬱星期一下班跟風喝杯星巴克療癒一下。另外，在6/15、6/16兩天則是針對星禮程會員推出專屬「全品項買一送一」，從早上11點就能開喝。

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