端午連假「4大超商咖啡優惠」！ 特大杯美式買1送1、6大CITY系列666元寄杯喝
端午連假不想出門，也能買杯咖啡待在家好好享受！ 為大家整理4大超商推出的「端午連假咖啡優惠」，有民眾最愛喝的特大杯冰美式買1送1、指定咖啡飲品任選第2杯7折、檸檬系列咖啡買8送8、還有泰奶、西西里咖啡第2杯5折開喝！
7-ELEVEN
即日起至6/14，全門市推出指定CITY系列飲品「任選第2杯7折」優惠，包括全新升級的「CITY CAFE拿鐵咖啡、完熟蘋果系列、西西里系列」一次開喝，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，可享立折25元優惠。
OPENPOINT APP行動隨時取也有寄杯優惠，至6/5止「6大CITY系列飲品組合優惠價666元」，包含有包含CITY PRIMA精品美式咖啡13杯/組、CITY CAFE特大杯美式咖啡20杯/組、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯/組、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯/組、CITY TEA現萃茶四季春青茶30杯/組、CITY TEA英式紅茶30杯/組。同時，6/1起再加碼每個月1號「CITY PRIMA精品美式/精品拿鐵同品項買7送7」優惠。
全家便利商店
至6/5於全門市祭出「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」，期間凡於門市購買特大杯經典美式就送「特大杯經典美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在6/6至6/12換完。
另外，再加碼至6/5前有「老酒風味拿鐵2杯66折」，開放冷熱任選，至於APP隨買跨店取則推「西西里咖啡6杯優惠價299元」，同樣打出66折優惠，提醒兌換期限至9/30。
萊爾富
在6/3至6/5於Hi-Life VIP APP推出整買零取寄杯優惠「檸檬系列咖啡買8送8」現省640元，品項包含「特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡」以及「特大杯冰檸檬美式咖啡」，可寄杯、跨店兌換。
OKmart
即日起至6/5祭出指定飲品「泰式奶茶」、「西西里咖啡」「第2杯通通5折」半價喝優惠。
延伸閱讀：
．開幕連3天買1送1！「伊莉莎白紅茶書房」插旗台南 經典珍奶打頭陣 加碼大杯飲品折10元
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言