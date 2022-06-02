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端午連假「4大超商咖啡優惠」！ 特大杯美式買1送1、6大CITY系列666元寄杯喝

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
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端午連假不想出門，也能買杯咖啡待在家好好享受！ 為大家整理4大超商推出的「端午連假咖啡優惠」，有民眾最愛喝的特大杯冰美式買1送1、指定咖啡飲品任選第2杯7折、檸檬系列咖啡買8送8、還有泰奶、西西里咖啡第2杯5折開喝！

7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供
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即日起至6/14，全門市推出指定CITY系列飲品「任選第2杯7折」優惠，包括全新升級的「CITY CAFE拿鐵咖啡、完熟蘋果系列、西西里系列」一次開喝，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，可享立折25元優惠。

OPENPOINT APP行動隨時取也有寄杯優惠，至6/5止「6大CITY系列飲品組合優惠價666元」，包含有包含CITY PRIMA精品美式咖啡13杯/組、CITY CAFE特大杯美式咖啡20杯/組、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯/組、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯/組、CITY TEA現萃茶四季春青茶30杯/組、CITY TEA英式紅茶30杯/組。同時，6/1起再加碼每個月1號「CITY PRIMA精品美式/精品拿鐵同品項買7送7」優惠。

全家便利商店

圖／全家便利商店提供
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至6/5於全門市祭出「Let’s Café特大杯經典美式買1送1」，期間凡於門市購買特大杯經典美式就送「特大杯經典美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在6/6至6/12換完。

另外，再加碼至6/5前有「老酒風味拿鐵2杯66折」，開放冷熱任選，至於APP隨買跨店取則推「西西里咖啡6杯優惠價299元」，同樣打出66折優惠，提醒兌換期限至9/30。

萊爾富

圖／萊爾富提供
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在6/3至6/5於Hi-Life VIP APP推出整買零取寄杯優惠「檸檬系列咖啡買8送8」現省640元，品項包含「特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡」以及「特大杯冰檸檬美式咖啡」，可寄杯、跨店兌換。

OKmart

圖／OKmart提供
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即日起至6/5祭出指定飲品「泰式奶茶」、「西西里咖啡」「第2杯通通5折」半價喝優惠。

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拿鐵 咖啡

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