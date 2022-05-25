台北寧靜咖啡廳推薦！ 永春「瑰夏咖啡」迷人的藝伎咖啡特色、讓人想再訪的藍莓生乳酪

瑰夏咖啡永春創始店 UNC COFFEE比起去年，又多新增了甜點的部分，且這次我們可以看到在單品咖啡的品項選擇非常多，在口味選擇上實在是讓人不知道如何選擇，因為怎麼挑都好喝！去年我就曾拜訪過瑰夏咖啡，而時隔一年是二訪了，這次來看看到底是有甚麼魅力，能讓我想要一訪再訪吧！

瑰夏咖啡永春創始店 UNC COFFEE只要從捷運永春站二號出口走不到五分鐘，就可以看到外型有點微微日式感，而且有大片的玻璃窗，可以清楚看到咖啡店內部的樣子。

咖啡廳內部呈現的是長形的空間，座位數大約十幾個左右，桌與桌之間都有一定的距離，所以不用擔心會跟其他客人靠太近。而也是因為這樣剛好的距離以及溫馨又漂亮的空間，才會有很多人在下午的時候選擇在這裡喝上一杯專業的好咖啡，坐在這裡享受寧靜的下午，專心的用自己的筆電工作或是讀書。當然也有像我們這樣小小聲的跟一段時間不見的朋友小小聲的聊天。

進來咖啡廳的右手邊可以看到有很可愛的烘豆機機器就擺放在這邊。

喜歡在自家煮咖啡的你，瑰夏咖啡也有咖啡豆可以買回去，讓你享受慢慢磨豆及沖煮咖啡的樂趣。

Let’s enjoy我們在瑰夏咖啡的時光吧！

今天品嚐的有：

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手沖單品咖啡推薦：衣索比亞班奇馬吉 藝伎原生種

今日點的是冰飲，冰飲需要再加20，但在瑰夏咖啡點單品，無論是冰飲或是熱飲，我覺得都是不同層次的好喝，所以千萬不要問我推甚麼，因為他們家的單品就是因為他們沖的所以好喝！冰的會給一個玻璃杯，裡面會有冰塊～以及一個裝滿咖啡的玻璃壺，最享受也最好喝的喝法是分次倒入咖啡至冰杯裡。喝完這一次的以後，再倒入適量咖啡，直到最後喝完。

冰飲的單品不知道為甚麼會讓我覺得整體風味變得更均勻，果酸風味或是花香風味、苦香風味都達到一個很好的平衡。

手沖單品咖啡推薦：衣索比亞古吉金雷娜 藝伎

全日曬的這支藝妓，風味是有百合花，草莓和藍莓的，而實際的風味我覺得是酸帶清爽！今天我們品嚐的是熱的衣索比亞古吉金雷娜 藝妓。來瑰夏咖啡，基本上就是一定要點點看藝妓，因為會讓平常喝一般美式咖啡的你，體驗到不一樣的咖啡風味。對於平常像我就喜愛嘗試單品的人，會覺得藝妓就是適合任何時候品嚐的一款好咖。

建議飲用的時候，可以倒出約三分之一杯，喝完以後才繼續倒下一個三分之一杯，這樣咖啡的溫度才不會那麼快散掉，品嚐到瑰夏咖啡這杯藝妓最好的風味。對了，瑰夏咖啡裡頭還有其他支藝妓可以試試看，可以參考菜單上提到的風味，會比較好選出自己喜歡的味道喔！

這支衣索比亞古吉金雷娜 藝妓前韻會先帶點微微的果酸風味，接著會感覺有一段段層次的咖啡豆的苦香烘焙香散發出來，慢慢順口的滑到舌尖，但咖啡卻不會澀口，也不會到讓人覺得果酸太強烈而蓋住整支藝妓的風采。

司康佐果醬（覆盆子醬）$80

一直以來對司康的印象就是太乾了，就算配上咖啡與茶，我都會覺得很快就膩口。但瑰夏咖啡今天的甜點真的是沒有讓我失望，司康口感是剛好的鬆軟、剛好的濕度乾度的比例。

搭配上我今天選擇的覆盆子果醬，簡直讓司康的口味再昇華。果醬偏甜，但與香濃的司康就是搭的剛好。如果吃一口司康搭配果醬，然後再喝一口單品，還會讓嘴裡殘餘的司康味道有不一樣的香氣散發。

藍莓生乳酪 $130

藍莓生乳酪真的讓我蠻驚豔的！我本身很愛吃乳酪蛋糕，而瑰夏的藍莓生乳酪裡頭的生乳酪，就感覺比例拿捏的洽到好處。先是品嚐到乳酪的濃郁感，再來是不會太甜的藍莓的部分，最後又慢慢散發出生乳酪的濃郁感了。總之，整塊蛋糕就是讓人從蛋糕觸碰到舌尖上開始，一直到咀嚼的時候，每口都是享受，所以我吃很慢才吃完，因為好東西就是要慢慢品嚐。

香蕉磅蛋糕 $90

瑰夏咖啡的香蕉口味磅蛋糕，香蕉味道真的十分濃郁～基本上喜歡吃香蕉的人，這款你一定會愛。而且蛋糕的質地不會到太甜，滿口都是香蕉的濃郁口感。

2022瑰夏咖啡永春創始店 UNC COFFEE最新菜單

瑰夏咖啡一直都有在開咖啡的課程唷！尤其是手沖課程，連我這個咖啡愛好者都非常想要去學，有興趣的人可以諮詢一下他們。

整體而言，瑰夏咖啡永春創始店 UNC COFFEE的咖啡品項都沒有讓人失望，甚至還讓我這個二度造訪的人感覺到更驚喜。風味依然那麼迷人，讓我整個人下午都沉浸陶醉在咖啡裡頭，和好友渡過一個愉快的下午。

而瑰夏咖啡的甜點表現也很出色，感覺要漸漸朝台北知名甜點店邁進了嗎？（誤，人家可是專業的咖啡店

去年我有品嚐到季節限定的草莓類型甜點，但今天品嚐到的藍莓生乳酪，真的會想讓我再訪！今天完整介紹的台北巷弄寧靜的咖啡廳 瑰夏咖啡，推薦給你們唷！

瑰夏咖啡永春創始店 UNC COFFEE 咖啡豆專賣店

地址：台北市信義區忠孝東路五段372巷27弄1號1樓

營業時間：10:30～19:00

粉專：https://www.facebook.com/unccoffeetaipei/

文章來源：一起去巴黎avec Liz. FB：一起去巴黎 avec Liz

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