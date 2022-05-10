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7-11特大杯美式「買12送12」限時5天挺醫護！2大方法半價囤咖啡、紅茶

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／7-ELEVEN提供
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咖啡控們手機先拿出來！7-11為歡慶5月12日「國際護師節」，即日起於快閃推出OPEN POINT會員5天限定優惠，線上手刀搶購特大杯美式「買12送12」、英式紅茶「買3送3」統統半價，邀大家一起在防疫巔峰期感謝護理人員的辛勞。

圖／APP截圖
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為迎接512國際護師節，7-11於5/12整點起在OPEN POINT搶先曝光「謝謝醫護 勇敢守護」限時活動，即日起至5/14只要購買特大杯美式咖啡，冷熱不限享「買12送12」720元特價，現省720元。而喜歡喝茶的粉絲也可選擇英式紅茶，一次6杯折扣後只要105元，同樣現賺3杯價值105元的紅茶。

圖／7-ELEVEN提供
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值得一提的是，去年登場的CITY PEARL「冰黑糖珍珠燕麥奶」也參與活動，一杯原價75元，如今買2送1後銅板價50元就喝得到。另外，若不想囤著喝，即日起至5/17 OPEN POINT會員只要門市報會員電話，當筆消費、繳費或EC寄取，即可享加價購活動，購買CITY CAFE大杯美式買1送1、悅氏Light鹼性水PET720買1送1、葡萄王康普茶雙纖飲PET530特價19元活動，數量有限，售完為止。

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