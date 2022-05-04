星巴克「芝麻杏仁豆腐星冰樂」神級飲品回歸日曝！買一送一開喝快筆記
鐵粉們嗨了！星巴克台灣獨家口味「芝麻杏仁豆腐星冰樂」2020年首度開賣備受好評，如今官方宣佈這款療癒級組合即將於5/9正式回歸，還能趕上5月份目前曝光的最後一波買一送一，極佳好消息必收。
星巴克「芝麻杏仁豆腐星冰樂」以在地甜點為開發理念，嚴選芝麻與杏仁豆腐，碰撞出懷舊組合，香醇芝麻醬混搭綿密杏仁豆腐，口感滑順，打造出升級版傳統甜品，尤其夏季開喝更為沁涼。這款星冰樂5/9於全台門市、外送平台同步上市，售價140元，大杯160元，特大杯180元，若搭配5/11、5/12「星光好友分享」，於16:00至20:00購買兩杯，還可用5折開喝，省錢嘗鮮神級飲品。
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