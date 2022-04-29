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新北居隔轉型卡關 侯友宜下一步該怎做？

5／2限定！　85℃大冰咖啡全品項「第2杯25元」 勞動節連假優惠分享日一次買齊

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／85℃提供
圖／85℃提供

85℃慰勞全台勞工朋友，於5/1勞動節的連假，推出「5/2咖啡分享日」，限時13小時，大杯冰咖啡全品項第2杯25元，愛喝咖非的朋友記得把握這一天！

迎接夏天到來，85℃在5/2全台勞動節補休假這一天舉辦咖啡分享日，有紅到韓國人來台灣旅遊時一定要喝的海岩咖啡、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵和美式咖啡，當天從早上九點到晚上十點，限時13小時，全台門市大杯冰咖啡全品項第二杯特價25元，快把今年夏天要喝的咖啡一次買齊。

活動限現場購買同品項第二杯可享折扣優惠，限正常冰或少冰，現場帶走每人限購三組(6杯)，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠。

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