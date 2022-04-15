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星巴克6／4前限定優惠曝光！ 今起每週「特定5款」買一送一

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克又有買一送一了！今天起至6/3，每週五10-14時，只要黑咖啡系列飲品都買一送一。此外，還有「Cold Brew Nitro Day」活動，每週六店大杯COLD BREW及氮氣冷萃系列，單杯享30元折扣。

星巴克今天開始每週五推出「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」，活動至6/3止，活動當日10時至14時，只要購買兩杯相同的指定黑咖啡系列飲品，其中一杯免費。優惠品項有美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡，不過部分門市與車道服務不適用此優惠，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

另外，星巴克讓你清涼一夏推出「Cold Brew Nitro Day」活動，即日起至6/4，每週六點購大杯(含)以上COLD BREW及氮氣冷萃系列，單杯可享30元折扣優惠，須部分門市不提供優惠選項。

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