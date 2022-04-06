開工「4大超商」咖啡優惠一次看！連續3天買2送2，還有更狂買6送6快衝

經歷兒童節與清明節四天連假，開工難免有些「厭世」！不過別擔心，UDN小編整理開工四大超商咖啡優惠，一杯咖啡入口洗刷疲憊的身軀，也可以幫助收心，快一起來瞧瞧把握機會喝起來吧！

全家美式與拿鐵買6送6

全家FamilyMart特別祭出一日限定（4月6日）咖啡優惠，只要使用App隨買跨店取就可以享有「Let’s Café單品美式與拿鐵買6送6」優惠，不論大杯或中杯統統都有，今日4月6日購買，可延長兌換至10月31日，不僅如此即日起至4月12日，FamilyMart App還有加碼推出「大杯特濃美式、拿鐵買40送40」喔，喜歡喝咖啡的千萬別錯過。

為了安撫收假心情，全家便利商店將於4月6日開工日推出好咖日活動，Let’s Café單品美式咖啡、拿鐵（中杯、大杯）買6送6，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供

圖／全家FamilyMart提供

7-ELEVEN春遊CITY全品項「任選3件7折」

7-ELEVEN因應開工，宣布加碼延長「春遊」優惠活動，僅限今日（4月6日），CITY系列飲品全品項享有「任選3件7折」，且指定品項還有數位寄杯服務，兌換期限到即日起至6月30日；不僅如此，icash2.0、icash pay或open錢包支付，冰品、啤酒、零食等指定商品滿200元還有88折優惠，或任選滿711元享有85折優惠喔。

圖／7-ELEVEN提供

圖／7-ELEVEN提供

萊爾富28天咖啡全品項第二杯7折

萊爾富超狂推出連續28天「咖啡全品項第2杯7折」，活動從即日起至5月3日，優惠咖啡品項多樣包含美式、原味拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵與摩卡咖啡冰沙等；另外萊爾富與LINE購物合作，即日起至5月3日還有「春夏野餐樂」優惠享有最高11%回饋活動，會員單筆消費滿100元並掃碼支付，結帳享有LINE POINTS 1%回饋（回饋無上限），活動期間還有加碼再送10點喔（限量10萬筆）。

圖／萊爾富超商Hi-Life提供

OK超商連續三天美式與拿鐵買2送2

OK超商推出即日起至4月8日，連續三天享有「美式與拿鐵同品項買2送2」優惠，且不限制冰或熱喔。另外4月6日只要會員至OK mart挑選指定冰品可享多種好康優惠，像是憑代收杜老爺雙倍巧克力甜筒「買2送2」、POLS脆皮雪糕-經典巧克力/特濃香草牛奶「會員限定買2送2」與曠世奇派-玫瑰鹽焦糖巧克力「會員限定買1送1」等，快把握機會買起來啦！