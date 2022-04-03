星巴克「雲朵草莓芒果」夢幻新飲+1！「莓果棋格蛋糕」美瘋，另有伯爵茶漢堡、星空玻璃杯
星巴克4月新品絕美出擊！除了連假全品項第二杯半價好康，開工首日品牌也將推出初夏系列新飲品、糕點及杯款等，以最新「雲朵草莓芒果風味烏龍茶」領軍2款新漢堡、3款高顏值蛋糕及炫彩玻璃杯，4/6起同步上市，讓粉絲吃喝體驗加收藏一次搞定。
星巴克「雲朵草莓芒果風味烏龍茶」
繼3月漸層粉紅夢幻醇濃抹茶那堤、粉紅夢幻星冰樂掀起打卡熱潮，4月星巴克混搭兩大人氣水果霸主，以青茶為基底，加入草莓風味醬與芒果吉利，上層則有雲朵般輕盈的泡沫，爽口風味伴大家迎接初夏。
星巴克最新鹹食、甜點
而4/6起，全台門市也將正式開賣多款新甜點，其中最吸睛剖面莫過於「綜合莓果棋格蛋糕」，香草蛋糕與粉色莓果的棋格圖樣讓人忍不住相機先食，頂層的莓果白巧克力也是預備讓人少女心爆發；純白外層的「莓果百香蜜桃蛋糕」則以清爽蜜桃幕斯混入白桃果肉，下層內餡則是百香果慕斯與覆盆莓庫利的組合；喜歡濃郁風味的可選擇「巴斯克風焦糖起司蛋糕」，綿密蛋糕體加上焦糖慕斯與烤布蕾，甜蜜下午茶就此誕生。
輕食方面，星巴克也研發新款漢堡，「伯爵茶香雞肉堡」採用伯爵紅茶燉煮雞肉，夾入炒蛋及起司豐盛清香；「哈姆菠菜蛋堡」則以外酥內軟的巧巴達堡體包覆火腿片、菠菜烘蛋和艾曼達起司，鹹食新品若來杯「雲朵草莓芒果風味烏龍茶」堪稱絕配。
星巴克「COLOR BLOCK PARTY」新品
因應夏季檔期，星巴克主打「COLOR BLOCK PARTY」打造彩色、撞色新品。除了高飽和度的霓光冷水杯、不鏽鋼杯、女神條紋馬克杯，三款漸層系「星空藍山形玻璃壺」、「星空藍玻璃杯」、「心動粉玻璃杯」更是美度爆表，外觀珠光噴砂效果也升級了絢麗效果。不僅如此，最新透綠NEW SIREN中禮袋提袋、SIREN零錢包、綠女神筒型隨行杯袋等亦可作為時尚配件，帶出門回頭率極高，時尚水水們請收。
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