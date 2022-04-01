身分證拿出來！中三碼「奎克咖啡」櫻花新品免費吃，加會員再享拿鐵買1送1

春天捎來了溫暖的問候，知名咖啡店品牌「奎克咖啡」也推出了春日季節限定新品「櫻花蜜桃法式吐司」與「春日櫻花拿鐵」，自4月1日起限時10天只要身分證上的民國生日符合3碼，直接法式吐司免費吃，另還有App入會禮享有春日櫻花拿鐵買1送1等好康。喜歡「奎克咖啡」的消費者千萬別錯過。

圖／奎克咖啡臉書粉專

奎克咖啡英譯又為Cuiqu Coffee，其Cuiqu字義數萃取之意，主打店內任何食材精華都是在最佳時段打造的，保持最新鮮天然的風味，而且以提供自家烘焙義式咖啡、拿鐵與冰滴咖啡等作為主打，強調堅持以手沖帶出咖啡最純粹的精華。不僅如此店內的甜點也是許多甜點控到訪必點的餐飲之一。

圖／奎克咖啡提供

這回奎克咖啡「春日相約，櫻你而來」優惠活動推出限定春日新品，包含「春日櫻花拿鐵」，喝得到清新淡雅的櫻花風味與濃郁義式咖啡風味，中杯價為140元，而大杯價 則為160元；另外還有「櫻花蜜桃法式吐司」，採用軟嫩布蕾丹麥吐司搭配新鮮蜜桃、櫻花慕斯與特調櫻花醬，最後再放上糖漬與冰淇淋，絕對吃一口就愛上。

圖／奎克咖啡提供

現在自4月1日起至4月10日，只要身分證上的民國出生年月日對中幸運密碼7、2、8等三碼，憑證全台門市直接櫻花季限定新品「免費吃」，若對中2碼也有5折優惠，不僅如此，加入APP會員領取優惠券，即享春日櫻花拿鐵買1送1與櫻花蜜桃法式吐司199元加價優惠。另外還有追蹤奎克咖啡Instagram官方帳號與指定動作，現場直接送春日櫻花拿鐵買1送1兌換券。諸多好康務必把握機會嚐鮮啦！

圖／奎克咖啡臉書粉專

奎克咖啡

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