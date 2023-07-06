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才關1家板橋店！ 永和「珍煮丹」宣告7月中歇業 在地人不捨

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝我是永和人臉書、摘自珍煮丹粉絲專頁
圖／翻攝我是永和人臉書、摘自珍煮丹粉絲專頁

又一家要歇業了！珍煮丹「板橋中山店」才於5月因租約到期結束營業，不料，一名網友表示，「永和竹林店」也在店外貼出公告，宣布將於7月中旬結束營業。消息一出，讓許多在地人相當不捨，隨即引起網友議論直呼「這樣永和沒有珍煮丹了」。

圖／翻攝Google Map
圖／翻攝Google Map

在「我是永和人」臉書社團，一名網友發文寫「好可惜～喜歡的飲料店要離開了」，透露珍煮丹永和竹林店即將在七月中結束營業。原PO也貼出一張珍煮丹竹林店門市的公告，只見海報上寫下，「感謝大家對珍煮丹竹林店的支持與鼓勵！因租約即將到期，將於7月中旬結束營業，真心感謝各位支持與愛護，造成不便敬請見諒！永和竹林店，敬啟。」

消息一出，永和在地人紛紛議論，推測，店家選擇結束營業的原因，可能是租金問題，透露「竹林路的店租真的太難了」、「租金加人力成本、原物料成本、電費、稅務成本，再來消費力道不高，所以開店面真的很難賺錢」。

也有不少網友表示「好可惜」、「喝不到珍煮母（丹）了…。」、「話說竹林路上的麥噹噹離開了，現在珍煮母也要收了」。

圖／翻攝我是永和人臉書
圖／翻攝我是永和人臉書

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