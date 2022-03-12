3/14起連續5天 西雅圖咖啡「飲品第二杯半價」

西雅圖咖啡自1997年至今，已經走過25年、相當於1/4個世紀，品牌周年慶加上白色情人節，將於3/14(一)至3/18(五)推出全系列飲品同品項享「第二杯半價」優惠，同時，到UberEats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也有「買一送一」。

活動時間自3/14(一)至3/18(五)的7:00~20:00，優惠限定同品項/大小、冷熱不限；休息站門市不參與活動，也不得與其他優惠合併使用、包括折價券與振興券9折等。

UberEats上線門市包括西湖、榮星、世貿、台大、板橋、天母西、延吉、大直等8間。