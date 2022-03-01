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3月開工咖啡！星巴克「全品項第2杯半價」連3天、路易莎「寄杯打8折」組數不限

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影、星巴克提供、路易莎提供
圖／編輯攝影、星巴克提供、路易莎提供

228連假結束迎來首個開工日，今天跟大家分享兩大人氣品牌的最新優惠，加碼隱藏版好康，讓大家3月吃喝星巴克、路易莎從月頭省到月尾。

星巴克：第二杯半價開喝、7折吃甜點

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克全新「Blooming Spring」活動開放全品項飲品第二杯半價，即日起至3/3只要到店購買兩杯大杯同容量、風味、冰熱的飲料，第二杯享5折。單筆交易最高限購四杯（二杯原價、二杯半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

而今年起星巴克也首度啟動珍食計畫，各門市指定食品如麵包、三明治、點心及現烤專案類只要當日凌晨會過最佳賞味期，每晚7點後即以7折出售，代表大家當日嘴饞想吃點心時，嘗鮮還能省錢更能協助減少食品浪費呢！

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

值得一提的是，星巴克新鮮現烤系列最新開賣嚴選法國原料製成的「粉紅覆盆莓可頌」，每日現烤超療癒，還有酥脆經典「日安可頌」都欠吃。而截至4/5為止凡點購飲料，即可用55元特價入手日安可頌或起司可頌，現省15元，晚間搭配珍食計畫則更划算。

路易莎：「寄5杯8折」喝到年底

圖／路易莎咖啡提供
圖／路易莎咖啡提供

全台路易莎即日起推出連5日的專屬優惠，活動期間只要參與寄杯活動，單次結帳「不限組數」享每組5杯同品項打8折優惠，積累起來到12/31都能在原店兌換。而最新寄杯活動也開放黑卡會員集點，每50元累積一點，積滿3點下次消費就可兌點享單杯飲品、甜點9折等優惠，小資下午茶瞬間解決。

另外，路易莎二月起也為黑卡會員推出「咖啡特快車」、「黑卡線上訂餐」等數位訂餐服務，其中「咖啡特快車」讓鐵粉在尖峰時間訂購指定人氣咖啡時，可不看眼色享優先製作權，即日起更有95折優惠，粉絲必把握。

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