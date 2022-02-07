連9天買1送1！Flash Coffee x 鮮乳坊「小農花生拿鐵、福源芝麻鮮乳」開賣，還能免運送到家

從新加坡來台迅速展店的新興潮牌「FLASH COFFEE閃電咖啡」攜手台灣「鮮乳坊」推出聯名新品，用濃郁級「小農濃慾花生拿鐵」與「小農純真芝麻鮮乳」部署上班族們的小確幸。配合開工日，品牌也祭出買一送一，且三月底前週週釋出指定飲品「特A級生乳免費升級」，若不想出門亦能手機下單免運送到府，一系列好康必收。

圖／FLASH COFFEE提供

FLASH COFFEE最新與「鮮乳坊」合作，超前打造元宵也應景的美味，「小農濃慾花生拿鐵」基底混搭濃醇鮮乳及義式濃縮咖啡，再加入鹹甜花生醬，特色風味令人一喝上癮；不能喝咖啡因的大小朋友也可選擇「小農純真芝麻鮮乳」，熟悉的滑順風味調入新竹福源芝麻醬，黑白時尚視覺也超吸睛。

為撫平大家的開工憂鬱，即日起至2/15凡點購兩款聯名新口味即享同品項買一送一，另有「冬瓜雪冠茶咖啡」、「閃電萃茶」同享優惠，4款選項伴大家過春節。而截至3/31還能「不加價升級」小農鮮乳，週週都有指定品項可以0元升級優質特A級生乳。

圖／FLASH COFFEE提供

另外，FLASH COFFEE也聯手foodpanda即時物流快商務pandago，搶先推出「閃電直送」新服務，只要在官方APP下單，飲料和餐點即可直送到府，截至3/15還能限時免運費，2/16至3/15使用APP完成下單，並使用LINE Pay 付款，再加碼筆筆10% Line Points 點數回饋，代表買一送一、免費升級、免運及專屬回饋將接力陪伴大家省荷包到三月。

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