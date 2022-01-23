怕你喝不夠！星巴克「全品項買1送1」快閃8小時，加碼65折新年購物優惠

星巴克一月份買一送一大放送！繼前陣子的指定品項乃至全品項買一送一快閃，品牌於1/24至1/25再度加開優惠，用一杯價喝兩杯撫平憂鬱開工日。

星巴克最新全品項買一送一每日快閃4小時。圖／編輯攝影、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克全新「冬日相聚 星光好友分享」於1/24至1/25登場，活動當天16:00至20:00期間到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱的飲料，品項不限皆有買一送一。代表最受歡迎的太妃核果拿鐵、回歸的煙燻奶油糖風味那堤、新口味洋梨醇濃抹茶那堤等統統都能喝，抹茶控也能喝爆最愛的「醇濃抹茶那堤」。

提醒大家每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。而優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，車道服務、機場門市、高鐵/鐵路站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務不參與活動，並會依舊防疫措施滾動式調整活動辦法。

檔期商品示意圖。圖／星巴克提供

此外，星巴克也將同步與1/24起推出「新年快樂驚喜購物」活動，截至2/11凡全台門市購買指定節令商品乙件，即享65折優惠。以500元的杯款來計算，等於325元就能帶回家，比85折購物派對更划算，惟供應品項及銷售數量依各門市實際庫存為主，所有優惠無法合併使用。

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