星巴克「全品項買1送1」快閃2天！加碼手搖、Cold Stone冰，5大買1送1必收

小資族最愛的買一送一來了！星巴克最新祭出快閃兩日的全品項買一送一活動，讓咖啡控可自由選擇喜愛的口味，今天就為大家盤點5大買一送一，星巴克、人氣手搖乃至COLD STONE冰淇淋都有，讓大家一路吃喝到二月！

星巴克：1/17至1/18 16:00至20:00

圖／編輯攝影

星巴克1月推出冬日相聚「星光好友分享」，1/17至1/18 16:00至20:00凡到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱相同的飲料，一律買一送一。不限品項的活動代表大家可用來嘗鮮新品「洋梨醇濃抹茶那堤」或回歸的「燻奶油糖風味那堤」，也能開喝各式心儀的經典咖啡、星冰樂。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。活動不適用於車道服務、機場門市、高鐵/鐵路站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

COLD STONE：即日起至2/17

圖／COLD STONE提供

為歡慶春節，COLD STONE最新推出「虎年新春抽抽樂」，即日起至2/17凡加入官方LINE帳號，天天都能抽優惠，獎項包含「冰淇淋買一送一」、「桶裝冰淇淋買一送一」、「冰淇淋蛋糕現折180元」等，有抽必中，每日限玩一次。

清水茶香：即日起至1/23

圖／清水茶香

發跡自台中的連鎖飲料品牌「清水茶香」最新推出買一送一好康，促銷主角為珍奶控會愛的「黑糖珍珠鮮奶」、「黑糖日日鮮奶茶」，即日起至1/23只要到指定門市外帶自取購買以上品項，即享一杯價喝兩杯，每人限購兩組。參與門市有北部的延吉、永吉、民生、南西、饒河、三重文化北店、三重五華店；中南部則有苗栗、竹南、台中清水、台中沙鹿、北屯昌平、台中健行、彰化溪湖、台南尊王、台南仁德店。另外若到店購買兩杯大杯飲品，也可獲得一組虎年紅包袋或虎年春聯，採隨機贈送。

功夫茶：1/18至1/26

圖／手作功夫茶

手作功夫茶最新插旗台中學士店，1/18起至1/26連9天獨家祭出不同品項的大杯買一送一，1/18至1/19為芝士奶蓋翠玉、1/20至1/21為清爽解膩系寒天柚香飲、1/22為招牌功夫茶王、1/23至1/24為濃醇岩紅厚奶茶，最後兩天則由四季春青茶接力收尾。此外，即日起至1/31全台門市也有「重焙鐵觀音」大杯買一送一，喜愛喝茶的粉絲絕對不能錯過。

大苑子：即日起至1/19

圖／大苑子提供

仙草控、奶茶迷的買一送一！大苑子攜手foodpanda推出新品「神仙奶茶」限定優惠，截至1/19透過平台購買即享買一送一，開喝吃得到仙草凍的濃郁奶茶。活動指定店家限定，每日數量有限兌完為止。

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