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星巴克「2022虎年造型杯」萌上市！煙燻奶油糖那堤、洋梨醇濃抹茶那堤新品搶先喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
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隨著2022新年到來，星巴克也立即推出最新檔期的虎年造型杯款，飲料方面由重磅回歸的「燻奶油糖風味那堤」領軍新品「洋梨醇濃抹茶那堤」，線上門市還加碼滿額送紅包袋、虎年杯墊等好康，一律1/5正式上市，年度首波新消息請收。

飲料新品

圖／星巴克提供
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星巴克2022年第一款主打的飲品準備搶攻抹茶控市場，新口味「洋梨醇濃抹茶那堤」以經典醇濃抹茶為基底，選用香甜的洋梨升級整體滋味，上方再加入杏仁洋梨粒點綴，豐富口感令人期待。惟建議對堅果過敏的人提前告知不加杏仁。

而去年新登場的熱銷款「燻奶油糖風味那堤」則以經典義式濃縮、牛奶混搭煙燻奶油糖醬，憑藉醇厚口味備受喜愛，1/5重磅回歸，外送平台1/17才上市，想盡快重溫冬季風味的粉絲可搶先在現場入手。

2022虎年造型杯

圖／星巴克提供
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四季都能作為送禮自用兩相宜的星巴克杯款，迎來了2022虎年，一口氣推出30種不同色系的虎寶寶、福虎造型品項。其中春節最應景「金虎馬克杯」以紅色杯身配上立體白虎，露出的虎耳朵增添可愛氛圍；「虎威笙風馬克杯」手柄則是彰顯貴氣的金色十分吸睛；「如虎生翼馬克杯」還以可愛版的老虎身體為杯身設計，棕黃基底配著黑色條紋猶如仿真萌虎。另有許多風格各異的冷水杯、隨行杯、不鏽鋼杯、雙層玻璃杯等著大家收藏。

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線上門市獨享滿額禮

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除了上述杯款，品牌也配合當地特色特別打造北港門市、宜蘭頭城門市專屬杯款，北港門市1/5起至2/28還加碼活動，期限內當日單筆消費滿1500元或購買兩個限定商品，即可0元帶走門市限定星巴克玻璃杯。

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而星巴克線上也獨家推出兩款虎年造型TOGO冷水杯，1/5至1/11為止，凡於線上瓶蓋單筆購買指定新品滿888元，即可免費獲得贈虎年紅包袋活動，分別有博客來、7-11、康是美三平台圖樣，每包6入，數量有限，送完為止。此外，1/12至1/23單筆購買指定新品滿1200元，則能領取虎年杯墊，一包3入，同樣送完為止。

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