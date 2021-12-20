快訊

林書豪北京見面會 媒體問「王力宏」遭公關強勢打斷怒了

彭帥改口疑雲：親中外媒護航或世界級誤會澄清？

星巴克「抹茶那堤」買一送一不用抽！4大指定品項好友分享快閃2天

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

抹茶控開喝！除了持續進行中的耶誕數位體驗，星巴克今低調於官方社群限時動態發佈新消息，推出快閃兩天的「指定品項好友分享」，免碰運氣也能直接優惠開喝，其中選項就包含人氣必點「抹茶那堤」，即日起至12/21限定，路人粉也能手刀衝一波。

圖／星巴克官網/a>
圖／星巴克官網/a>

即日起至12/21，凡至全台星巴克購買兩杯指定飲料，另一杯由星巴克招待，此次參與活動的有嚴選日本優質抹茶粉製成的熱賣款「抹茶那堤」、阿薩姆紅茶為基底的「經典紅茶那堤」、耶誕新品「繽紛派對那堤」、玫瑰蜜香紅茶混搭現蒸牛奶「玫瑰蜜香茶那堤」，冰或熱都適用，惟兩杯相同容量、風味、冰熱須一致。4款品項一律開放客製化，可加價調配成最喜愛的風味。

提醒大家每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務亦無法參與活動。

太妃核果風味糖漿與那堤的完美結合，加上鮮奶油太妃蜜糖碎片，營造香甜的耶誕必喝飲品。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
太妃核果風味糖漿與那堤的完美結合，加上鮮奶油太妃蜜糖碎片，營造香甜的耶誕必喝飲品。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

此外，即日起至12/26只要使用外送平台foodomo，訂購特大杯、冰熱與風味相同的「太妃核果風味那堤」、「繽紛派對那堤」或「焦糖瑪奇朵」，也有第二杯半價好康，聖誕優惠要把握。

延伸閱讀：

星巴克全品項買1送1、85度C咖啡第2杯20元，還有免費珍珠厚奶茶！4大聖誕優惠請收

馬辣「免費鮑魚」壽星無限爽嗑、涮樂和牛「399吃到飽」加碼買1送1！3大火鍋吃到飽優惠

星巴克 抹茶 咖啡

相關新聞

星巴克「抹茶那堤」買一送一不用抽！4大指定品項好友分享快閃2天

抹茶控開喝！除了持續進行中的耶誕數位體驗，星巴克今低調於官方社群限時動態發佈新消息，推出快閃兩天的「指定品項好友分享」，免碰運氣也能直接優惠開喝，其中選項就包含人氣必點「抹茶那堤」，即日起至12/21

自在放空一下午！雙北8間「慵懶系咖啡廳」 在地人推薦享受片刻寧靜

難得的假日想要到咖啡廳放空？或是期中考將至，想找一間咖啡廳讀書，卻被隔壁桌的聊天嘻笑聲吵得無法專心？嚴選了八家不只安靜而且各具風格的特色咖啡廳，讓你再也不用擔心找不到地方享受片刻寧靜了，快來看看吧！

星巴克全品項買1送1、85度C咖啡第2杯20元，還有免費珍珠厚奶茶！4大聖誕優惠請收

咖啡控、手搖愛好者不收可惜！隨著聖誕節將至，各大品牌陸續推出限定餐點及優惠，今天為大家精選品牌專屬活動，包含星巴克好友分享、85度C大杯咖啡第二杯20元、閃電咖啡Flash Coffee指定品項買一送

OKmart「好友分享日」大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2

歲末年終的溫馨時刻，OKmart用OKCAFE溫暖陪伴每一位辛勤工作一整年的消費者，於12月16、17日及12月23、2...

星巴克全新「繽紛派對奶霜星冰樂」12/8上市！夢幻級「草莓戚風蛋糕」秒飛日本過聖誕

配合耶誕節，星巴克宣佈將於12/8推出最新口味星冰樂，此次選用歐美經典節慶糕點彩虹餅乾，混搭義式濃縮咖啡與牛奶打造甜點系飲品「繽紛派對那堤」及「繽紛派對奶霜星冰樂」，加碼以日本耶誕最夯必吃品項為靈感打

「GODIVA熱巧克力」聯名7-11回歸！馬達加斯加香草風味超濃醇，憑杯套再折50元

巧克力控請出列！比利時皇家御用巧克力GODIVA今年推出的「GODIVA熱巧克力」因冬季專屬濃醇級滋味備受喜愛，而品牌宣佈12/1起將再度攜手7-11，獨家打造台灣才喝得到的「馬達加斯加香草風味熱巧克

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。