星巴克「抹茶那堤」買一送一不用抽！4大指定品項好友分享快閃2天

抹茶控開喝！除了持續進行中的耶誕數位體驗，星巴克今低調於官方社群限時動態發佈新消息，推出快閃兩天的「指定品項好友分享」，免碰運氣也能直接優惠開喝，其中選項就包含人氣必點「抹茶那堤」，即日起至12/21限定，路人粉也能手刀衝一波。

圖／星巴克官網/a>

即日起至12/21，凡至全台星巴克購買兩杯指定飲料，另一杯由星巴克招待，此次參與活動的有嚴選日本優質抹茶粉製成的熱賣款「抹茶那堤」、阿薩姆紅茶為基底的「經典紅茶那堤」、耶誕新品「繽紛派對那堤」、玫瑰蜜香紅茶混搭現蒸牛奶「玫瑰蜜香茶那堤」，冰或熱都適用，惟兩杯相同容量、風味、冰熱須一致。4款品項一律開放客製化，可加價調配成最喜愛的風味。

提醒大家每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務亦無法參與活動。

太妃核果風味糖漿與那堤的完美結合，加上鮮奶油太妃蜜糖碎片，營造香甜的耶誕必喝飲品。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

此外，即日起至12/26只要使用外送平台foodomo，訂購特大杯、冰熱與風味相同的「太妃核果風味那堤」、「繽紛派對那堤」或「焦糖瑪奇朵」，也有第二杯半價好康，聖誕優惠要把握。

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