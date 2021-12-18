星巴克全品項買1送1、85度C咖啡第2杯20元，還有免費珍珠厚奶茶！4大聖誕優惠請收

咖啡控、手搖愛好者不收可惜！隨著聖誕節將至，各大品牌陸續推出限定餐點及優惠，今天為大家精選品牌專屬活動，包含星巴克好友分享、85度C大杯咖啡第二杯20元、閃電咖啡Flash Coffee指定品項買一送一，加碼繼光香香雞x Tplus「400杯珍奶免費送」，最晚開喝至2022/1/9。

閃電咖啡Flash Coffee指定飲品買1送1（即日起至12/19）

圖／Flash Coffee Taiwan

來自新加坡的連鎖品牌「閃電咖啡」主打結合科技的平價咖啡，今年於台灣火速展店，並超前部署「全台門市共享」的年末好康，即日起至12/19購買經典款美式咖啡、黑糖桂圓拿鐵、龍眼花茶或夏威夷果拿鐵，即享買一送一，冷熱、品項、尺寸任選，惟以價低者折扣。

另外，截至2022/1/10還有曲奇任選兩入50元、FlashMini點心盒優惠價99元（原價115元），來杯咖啡配甜點，最便利下午茶搞定，捷運行天宮、永吉、內湖、中山國中、復北35、國泰醫院及最新開幕的芝山門市一律適用。

星巴克耶誕數位體驗：即日起至12/29

圖／星巴克數位體驗實測截圖

星巴克Holiday Cheer耶誕數位體驗持續開跑，除了指定品項好友分享、全品項二送一、大杯以上全品項第二杯半價、黑咖啡好友分享、商品85折優惠及「免費中杯飲料」等，編輯實測也抽中了大家最期待的「全品項好友分享」，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，代表大家新品「繽紛派對奶霜星冰樂」、招牌星冰樂、咖啡系列飲料都能隨喜好省錢喝。多元好康天天都能抽，截至12/29的活動期間進入網頁完成數位活動，即可領取專屬飲料優惠，兌換期間為獲券日+2，最晚可兌換至年底12/31。

85度C咖啡第二杯20元：12/24限定

圖／85度C提供、85度C臉書專頁

85度C聖誕節感恩大回饋即將於12/19登場，截至12/25特別推出季節限定巧克力莓果燒、蜂蜜三次方、法式草莓捲等長條蛋糕，檔期內享兩入300元特價。而咖啡控於12/24當天全日都能以「第二杯20元」入手同品項大杯咖啡，13:00至22:00為止則有麵包坊同款麵包第二個半價。

繼光香香雞x Tplus 400杯珍奶免費送：12/24至2022/1/9

圖／繼光香香雞提供

台中今年耶誕樹以巨型珍珠奶茶顛覆傳統，而繼光香香雞xTplus應景推出聖誕優惠，12/24起至2022/1/9為止，屆時凡購買「Tplus茶加」任一飲品，並與舊台中火車站站前廣場「珍珠奶茶耶誕樹」合影、上傳IG打卡且標記Tplus官方帳號，即可獲贈一張「大杯珍珠厚奶茶兌換券」，價值55元，限前200名到店出示打卡畫面的粉絲現場兌換，送完為止。

而繼光香香雞xTplus聯名的中山旗艦店亦有專屬抽獎活動，活動期間於IG活動貼文留言，即抽200杯大杯珍珠厚奶茶，預計將有兩名幸運兒，每人100杯，手搖控別錯過。

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