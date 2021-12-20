自在放空一下午！雙北8間「慵懶系咖啡廳」 在地人推薦享受片刻寧靜

難得的假日想要到咖啡廳放空？或是期中考將至，想找一間咖啡廳讀書，卻被隔壁桌的聊天嘻笑聲吵得無法專心？嚴選了八家不只安靜而且各具風格的特色咖啡廳，讓你再也不用擔心找不到地方享受片刻寧靜了，快來看看吧！

cafe noote

距離江子翠站腳程大約兩分鐘的cafe noote，店面就隱身在不起眼的巷弄裡，整間咖啡店以清水模為設計概念，一樓的店面就像是普通的咖啡店，不過一走上二樓，彷彿來到藝文空間，一大片的灰色水泥牆面、簡約的幾何線條，隨手一拍都美得像一幅畫！cafe noote不限時也不收服務費，還提供插座及wifi，很適合在這裡文青一整天。

圖 / IG @chengjenhung

圖 / IG @zting0709

｜店家資訊｜

地址：新北市板橋區文化路二段182巷3弄99號

電話： 02 2255 0252

霜蒔咖啡

同樣位在江子翠站的還有這家！霜蒔咖啡隱身在連棟的民宅之間，一不小心就會走過頭，復古的歐式風格、充滿懷舊風的家飾老件，再配上些許綠意點綴，氣氛舒適安靜外，霜蒔咖啡不限時、也提供插座，非常適合帶本書或是帶筆電來工作！

圖 / IG @yizhenxchen

｜店家資訊｜

地址：新北市板橋區宏國路97號

電話： 02 8258 5919

靈感咖啡

「靈感」咖啡，顧名思義就是要提供一個寧靜的地方讓人找尋靈感，是一家會讓人想要一直待著的咖啡廳，整體環境真的非常安靜，每個人都認真的在做自己的事，值得一提的是，靈感咖啡是台北少數的「純素」咖啡廳，可以說是能療癒身心靈的咖啡廳，有機會的話，不妨來享受寧靜的午後時光吧！

圖 / IG @letsmeatup

｜店家資訊｜

地址：台北市大安區新生南路三段84-6號號3樓

電話： 02 2363 1371

在三樓

「在三樓」咖啡廳位在南京復興站附近，是台北市中心難得的優質安靜咖啡廳，不僅安靜，整片落地窗的設計讓整體空間十分寬敞明亮，非常適合唸書或是辦公，要特別注意的是，為了維持這樣的環境，在三樓除了會管制說話的音量，也不接待四人以上的團體客人哦！

圖 / IG @capricious__foodnlife

｜店家資訊｜

地址：台北中山區八德路二段330號3樓

電話：02 2776 9281

樓上的嬉皮與笑臉男

樓上的嬉皮與笑臉男是一家位在二樓的深夜咖啡廳，整間店的裝潢十分復古溫馨，被歲月留下痕跡地桌椅、沙發及擺飾，配上大片的落地窗，宛如是在喧囂城市裡的一方寧靜，除此之外，店裡不限時也不收取服務費，非常適合帶著筆電待上一整天呀～

圖 / IG @t.u__record__

｜店家資訊｜

地址：台北市大安區和平東路二段157號2樓

電話： 02 2704 8823

光景咖啡

座落在大馬路旁的光景咖啡，整間店以木質調設計結合彩度較低的顏色，呈現出柔和靜謐的氛圍，落地窗窗外望出就是一整片的綠意，從白天到夜晚的風景都十分迷人，並非沈寂，店裡帶點閒聊聲的放鬆環境，非常適合帶本書來享受一個愜意的午後，光景SCENE SELECT同時也是精品咖啡器具生活選物店，喜歡咖啡的你不要錯過啦！

圖 / IG @allen88228

｜店家資訊｜

地址：台北市松山區健康路11-1號

電話： 02 2716 0263

補時

「補時」來自足球比賽中正規時間結束後增加的比賽時間，意味在這段時間裡，任何事都是有可能的。工業風的設計結合開放式廚房，讓整個空間圍繞著淡淡的咖啡香，最特別的是，補時咖啡有號稱是「自閉室」的一區，每個位子都面對牆壁，非常適合想要認真唸書的人！一到假日可以說是一位難求，想來的話要記得電話預約。

圖 / IG @eatingwisa

｜店家資訊｜

地址：台北市大安區和平東路二段96巷15弄30號

電話： 02 2736 6506

民生工寓

民生工寓以紅磚牆、水泥地及裸露的管線打造出復古的工業風格，一整片的落地窗讓也整體更有穿透性，灑在木桌上的光影交錯，更讓整個空間增添了愜意之感，除此之外，民生工寓也有提供免費插座及wifi，難怪可以在競爭力如此激烈的民生社區中屹立不搖。

圖 / IG ＠amanda.eat

圖 / IG @_3.77jiji_

｜店家資訊｜

地址：台北市松山區民生東路四段56巷1弄3號

電話：02 8712 1220

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