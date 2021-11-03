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星巴克耶誕3大亮點！可愛白熊、搞怪鱷魚杯萌翻，還有「太妃核果那堤」第2杯半價

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克提供、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

不是粉絲都會被萌翻！隨著天氣轉涼，星巴克優先祭出耶誕季限定飲品，敲碗已久的人氣飲料「太妃核果那堤」即日起回歸，截至11/30推出外送平台「第二杯半價」獨家好康，還有一系列耶誕熊、鱷魚、獅子、河馬等聖誕動物造型杯款，台灣專屬款式讓人統統都想帶回家，加碼線上專屬優惠，咖啡控快筆記。

星巴克聖誕杯款：即日起開賣

圖／星巴克提供
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星巴克耶誕檔期的杯款新品即日起正式開賣，其中鱷魚、獅子、河馬、鴨嘴獸統統變身立體馬克杯，詼諧的表情逗趣感十足，不論是鱷魚伯爵、獅子紳士還是將裙子都立體化的河馬女伶，個個令人忍不住會心一笑，在家使用時還能心情指數升級。

圖／星巴克提供
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此外，應景的紅白色系拐杖糖系列馬克杯也十分吸睛，像是白色耶誕熊配拐杖糖把手超可愛，大小朋友都會愛。而「紅帽熊把手雙層玻璃杯」亦是此次檔期的一大亮點，倒入牛奶瞬間變白熊，隨著裝入的飲料還能隨時變色。同檔期另有冷水杯、不鏽鋼杯乃至耶誕燈飾溫變Kermit隨行杯，加碼造型吊飾等，超前部署聖誕禮物也適宜。

圖／星巴克提供
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耶誕飲品第二杯半價：即日起至11/30

即日起至11/30，只要於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的耶誕飲品「太妃核果那堤」或「薄荷風味摩卡」，超適合揪友嘗鮮。喜愛咖啡的小資族也可等再有全品項優惠時，品嘗太妃核果風味延伸版冷萃咖啡及氮氣冷萃咖啡。

圖／星巴克提供
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線上門市專屬杯款＋優惠：即日起至11/14

圖／星巴克提供
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星巴克最新「禮物熊不鏽鋼杯」、「耶誕旋轉球TOGO冷水杯」線上限定開賣，而品牌也祭出線上專屬活動，截至11/14凡於指定平台單筆消費滿600元，即可獲贈「星朋友優惠卡」。

持優惠卡在2022/01/31前於實體門市可享「單杯飲料75折」、「單個糕點9折」及「單包咖啡豆或即溶咖啡或掛耳咖啡85折」各3次。數量有限，送完為止，單筆訂單不累贈，活動平台為星巴克康是美網購eshop、博客來星巴克旗艦店、7-ELEVEN線上購物中心星巴克線上門市。

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