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咖啡優惠！7-11買1送1、全家買6送6　還有星巴克「中杯咖啡」免費換

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／品牌提供
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咖啡控又有新優惠！7-11將於11/3起祭出限時買一送一好康，8款人氣CITY系列飲品統統適用，美式、荷包蛋拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、哈根達斯聯名冰沙一律有，而全家便利商店也有咖啡買六送六，星巴克更有限定免費咖啡，三大咖啡好康請收。

7-11八大飲品買一送一：11/3至11/7

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

全台7-11門市新推快閃優惠，11/3起至11/7凡購買指定CITY系列飲品，一律買一送一。品項包含上班族必備大杯美式咖啡、打卡款大杯荷包蛋美式或拿鐵、經典純奶茶、四季春青茶，冷熱不限。而冰黑糖珍珠燕麥奶、哈根達斯果仁咖啡冰沙及莓好拿鐵冰沙同步參與活動，最高現省149元，一共八款爽喝5天。

全家單品咖啡買六送六：11/6限定

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店日前的經典拿鐵買一送一即日起至11/7開放兌換，而每月6號好咖日如期登場，11/6當天早上10:00可在全家APP「隨買跨店取」購買中杯「單品美式咖啡、單品拿鐵」買六送六，活動可自由跨店取貨、寄杯且不限冰熱，會員不限購買組數，截至隔年1月都能兌換。

星巴克中杯咖啡免費換：11/3至11/20

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

星巴克繼外送平台foodmo限定飲品買一送一今（2日）倒數最後一天，11/3起也將祭出金星會員專屬耶誕回饋，截至11/20可至全台門市免費兌換中杯「每日精選咖啡」，現賺85元，每賬號限兌換一次。

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