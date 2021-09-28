「國際咖啡日」7大優惠！7-11美式8元&燕麥拿鐵買1送1、星巴克全品項第2杯半價

咖啡控專屬懶人包來了！配合10/1「國際咖啡日」，4大超商及許多咖啡品牌都推出了限時優惠，像是8元喝得到7-11美式咖啡、星巴克第二杯半價、85度C第二杯20元等，加上新店開幕優惠，讓大家醒腦提神不傷荷包。

星巴克：10/1「全品項第二杯半價」

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

繼9大人氣飲品買一送一活動結束，星巴克因應「國際咖啡日」祭出一日快閃「第二杯半價」好康，品項不限，10/1當天凡購買任一款大杯(含)以上飲料，即可獲贈全品項大杯(含)以上飲料5折優惠券，優惠可累贈，截至10/3憑小白單即享「第二杯半價」。新品蜜香那堤、人氣星冰樂皆適用。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不參與此活動。

85度C：10/1第二杯半價、10/2第二杯20元

圖／85℃提供

85度C連續兩天推優惠，今年度「國際咖啡日」正好是品牌週五咖啡日，當天到店購買咖啡品項，中大杯一律第二杯半價。而10/2品牌則加碼咖啡促銷，早上10:00起凡至全台門市購買大杯「招牌咖啡或特濃招牌咖啡」，享同品項「第二杯20元」，冷熱不限，最高現省60元。優惠現場購買限定，每人限購三組共六杯。

Flash Coffee：10/1 咖啡買3送1

圖／Flash Coffee Taiwan

來自新加坡的品牌「閃電咖啡Flash Coffee」以APP下單、快速取餐的模式，專攻上班族客群，早前於行天宮開設首店，日前於信義開設永吉店，9/27正式開幕。為歡慶世界咖啡日，品牌於10/1當日祭出「飲品買三送一」，不限同品項，但以價低者贈送，每人至多限購三組，若使用APP下訂滿500再贈50元點心線上抵用券，優惠無法併用。

此外，截至9/30若於指定辦公時間08:00至11:00、14:00至17:00透過Flash Coffee App 下訂訂餐，即可享有整筆訂單85折；07-00至19:00完成指定打卡步驟，還可抽14天咖啡免費喝，咖啡控必收。

7-11：9/29至10/1買一送一

隨著國際咖啡日的到來，4大超商搶先推出系列優惠。7-11的OPEN POINT行動隨時取特別推出CITY PRIMA精品美式下殺1折優惠，等於每杯只要8元就能開喝，限量10000組；另有CITY PRIMA精品美式買10送10，限量30000組。而當天早上10:00起至23:59限量開賣，售完為止，每位會員限購1組。

不僅如此，門市也有限定優惠，9/29至10/1至全台門市，購買CITY CAFE大杯「冰燕麥拿鐵」、特大杯「美式」，即有同品項買一送一。

圖／7-ELEVEN提供

全家便利商店：截至10/5抽任兩杯0元

全家便利商店「Let's Café好運咖抽抽樂活動」持續開跑，10/5為止購買現煮咖啡系列都有機會參與抽獎，最低0元開喝，還有任二杯5折、任二杯75折、任兩杯85折等。

圖／全家便利商店提供

OK mart：9/30至10/1買二送二

為歡慶國際咖啡日，OK mart「大杯莊園級美式、拿鐵」再度開放同品項買二送二優惠，9/30至10/1限定，雲端商城則同步祭出「大杯莊園級美式、拿鐵」同品項買10杯5折優惠，相當於買一送一，超適合咖啡愛好者囤貨。

圖／OKmart提供

萊爾富：10/1大杯美式3杯100元

萊爾富在10/1世界咖啡日當天祭出一日優惠，透過Hi-Life VIP 會員APP的「整買零取」購買大杯美式咖啡，即享三杯100元組合優惠，購買數不限量，但要於三個月內兌換完畢。

圖／萊爾富提供

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