85元喝星巴克！全新「星巴克訂閱優惠」再送110元飲料券　那堤&星冰樂寄杯喝

重度咖啡迷專屬新方案上線了！除了截至9/27的星巴克9款飲品「買一送一」，品牌即日起也結合LINE賬號推出「每日星巴克」訂閱專案，共有美式咖啡、冷萃咖啡、那堤或茶那堤系列及星冰樂四大人氣飲品優惠，最低每杯85元喝得到，還首度提供自動續訂功能，續訂期滿兌換完畢，期期再加贈110元飲料券一張，鐵粉必收！

圖／星巴克提供

最新訂閱方案「每日星巴克」主打一組6杯的優惠價，也強調更為彈性化，像是含乳飲品可加價客製化成燕麥奶或杏仁奶。其中咖啡控可用510元，買到6杯售價120元(含)以下美式咖啡或每日精選咖啡系列，原價720元，平均一杯僅85元、下殺7折，特選美式咖啡、咖啡密斯朵皆適用；而冷萃咖啡類別的方案價為726元，入手6杯售價155元(含)以下冷萃咖啡系列，原價930元現省204元，一律在20天內都能隨時分次兌換。

圖／編輯攝影

此次訂閱方案也首度開放備受歡迎的「那堤/茶那堤系列」，用660元訂購6杯售價145元(含)的飲品，現賺210元，趁機開喝熱騰騰新品「蜜香那堤」、「法式草莓泡芺泡芙風味那堤」或特色茶那堤「抹茶咖啡」。而不喝咖啡的人也有星冰樂系列，6杯售價165元(含)以下星冰樂系列只要720元，可分次兌換，省下兩杯原價中杯飲品的270元。

值得一提的是，「每日星巴克」訂閱方案一組6杯為特別優惠價格，購買後無法退貨或取消，但若未於20天期限內兌換，剩下的杯數價格會自動退款給原購買者。不僅如此，為歡慶「每日星巴克」咖啡訂閱服務上線，截至2022/2/28只要續訂期滿兌換完畢，期期還會再加贈110元飲料券一張，讓粉絲兌換任一杯售價為110元(含)以下的飲料品項，一省再省。

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