星巴克9款「買一送一」免會員開喝11天！中秋5大新消息：女神漸層玻璃杯、杏仁奶生吐司

星巴克全民版買一送一終於登場了！疫情後鮮少推出買一送一的星巴克，繼早前星禮程會員限定買一送一，這回趁著中秋連假推出長達11天的免會員好康，搭配飲料新品、首度登場的植物性餐點與絕美杯款，5大新消息與優惠一篇就跟上。

星巴克買一送一：即日起至9/27

圖／星巴克提供

星巴克最新推出的買一送一活動即日開跑，截至9/27為止凡至全台門市現場購買兩杯大杯(含)以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，即可一杯價喝兩杯。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項有甜蜜新品「烤棉花糖咖啡星冰樂」、一次喝得到巧克力加草莓加香草的「那不勒斯星冰樂」、人氣款「法式草莓泡芺星冰樂」與「法式巧克力泡芺星冰樂」及特色柚子鳳梨抹茶星冰樂，另有金色鳳梨冷萃咖啡、蜜香鳳梨青茶、法式草莓泡芺與巧克力泡芙風味那堤，咖啡、星冰樂、清爽茶款全都有，優惠品項依各門市現貨為準。

活動不適用於機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國5.際站及機場管制區內門市）、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市、新竹關埔門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務亦不配合。

星巴克「可可瑪奇朵」、「蜜香那堤」新品上市：9/22至9/24現折30元

圖／星巴克提供

在推出許多星冰樂與延伸版那堤後，星巴克以焦糖瑪奇朵為發想打造最新「可可瑪奇朵」，綿密奶泡的滑順感與可可糖醬及經典義式濃縮咖啡的組合，準備挑戰粉絲味蕾。而另一款「蜜香那堤」則將以星巴克濃縮咖啡及牛奶味基底，搭上蜂蜜糖漿，上層再撒上烤蜂蜜風味糖，平衡鹹甜的感覺，外送平台同步開賣。

兩款飲料也可加價20元客製化更換燕麥奶或杏仁奶，其中官方激推杏仁奶版「可可瑪奇朵」，在台灣首度引進的全植物性杏仁奶升級下，喝起來還有可可核果尾韻；燕麥版「蜜香那堤」則有濃郁醇厚口感。9/22上市首日至9/24若於門市點購大杯(含)以上的可可瑪奇朵，還可現折30元。

首款「杏仁奶生吐司」暨植物基餐食：9/22上市

圖／星巴克提供

除了客製化杏仁奶品項，星巴克此回秋季檔期新推首款以杏仁奶製成的「葡萄乾杏仁奶生吐司」，堅果香越嚼越香；本次亦不添加奶、蛋、麵粉，推出整顆由法國進口的「新古典巧克力蛋糕」，可可碎塊與蔓越莓果乾內餡豐富了口感，溫熱開始風味最佳。

圖／星巴克提供

而品牌還打造多款植物基品項，強調產品不使用動物性蛋白質、奶、蛋及蜂蜜等成份，甜點「藍莓果粒貝果」、鹹食「蔬食辣肉丸米型麵」、「蔬食黑胡椒肉排三明治」統統都能選。

星巴克秋季檔期杯款：9/22上市

圖／星巴克提供

而鐵粉最愛的限定杯款此次設計也不讓人失望，以標誌性的女神、貝殼、魚尾為造型概念，色調則走粉漾炫彩路線，夢幻系列美翻。其中漸層海洋珠寶冷水壺、Demi透明女神魚尾玻璃杯、Demi海洋女神魚尾點心杯、魚尾波光不鏽鋼杯都十分吸睛，粉絲手刀收藏！

圖／星巴克提供

星巴克門市獨家首賣特色杯款：9/22、9/23上市

圖／星巴克提供

此外，星巴克也因應特色門市推出獨家杯款，像是北港門市將於9/22販售「北港保佑馬克杯」及「北港平安隨行卡」，9/23起則有線稿描繪的「奇美博物館馬克杯」、手繪風「奇美臻藏馬克杯」，美學時尚感大爆發。

圖／星巴克提供

延伸閱讀：

．全台20款中秋優惠！咖啡手搖買1送1＆全家霜淇淋2支59元，仙女波波紅茶、春水堂燕麥拿鐵也打折

．5至9月壽星全適用！超夯火鍋「幾月送幾隻蝦＋幾號送幾顆文蛤」生日優惠登場