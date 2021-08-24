星巴克4大新消息！「烤棉花糖咖啡星冰樂」新上市、星冰樂第2杯半價

隨著疫情降級，星巴克門市優惠漸漸回歸，新品也接力上市。今天跟大家盤點4大熱騰騰新消息，包含北美人氣款「烤棉花糖咖啡星冰樂」新登場、星冰樂優惠及最新杯款，一篇一次看。

星冰樂第二杯半價：8/30至8/31

機場管制區內門市不提供此優惠，優惠品項依各門市現貨為準。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

趁著夏季，星巴克以沁涼星冰樂為主角祭出限時2天的「第二杯半價」優惠，8/30至8/31凡至全台門市購買兩杯大杯以上容量、口味皆一致的指定品項星冰樂，第二杯即可5折喝得到，尤其近期品牌屢屢推出星冰樂新品，嘗鮮開喝超合適。每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，行銷活動無法併用，外送外賣、MO&P行動預點服務皆不適用。

星冰樂現折40元：截至9/26週末限定

活動不適用於外送外賣及MO&P行動預點服務，優惠品項依各門市現貨為準。圖／星巴克官網

星巴克近期搶先推出星冰樂現折40元優惠，即日起截至9/26的每週六日，只要購買季節限定星冰樂，即可現省40元。品項包含「法式草莓泡芙風味星冰樂」、「法式巧克力泡芙風味星冰樂」及「柚子鳳梨抹茶星冰樂」，活動日為8/28、8/29、9/4、9/5、9/11、9/12、9/18、9/19、9/25、9/26。

「烤棉花糖咖啡星冰樂」新品登場：8/25

「烤棉花糖咖啡星冰樂」中杯售價145元、大杯165元、特大杯185元。圖／星巴克提供

繼法式泡芙甜點變身星冰樂及咖啡，星巴克最新力作「烤棉花糖咖啡星冰樂」8/25正式開賣。這款飲品為北美星巴克暢銷飲品，以美式甜點S’Mores為延伸，咖啡星冰樂以香草提味，加上棉花糖鮮奶油和摩卡醬，上方則撒上全麥餅乾及整顆烤棉花糖，甜蜜風味值得期待，外送平台也將同步上市。

中秋玉兔杯款上市：8/25

新品上市首日，每款商品每人每次結帳限購乙個，隔日起不再限制。圖／星巴克提供

配合即將來臨的中秋節，星巴克選擇玉兔、夜空、月光為設計理念，製成話題杯款、杯提等最新商品，其中「玉兔披星馬克杯」、「圓月藏兔馬克杯」、「玉兔彩雲馬克杯」、「兔遊月河馬克杯」等呆萌造型十分療癒，線上門市還有獨家「玉兔攀月馬克杯」、「玉兔星夜馬克杯」。另外，星空版的冷水壺、冷水杯及不鏽鋼杯皆有璀璨漸層，優雅質感欠收藏，粉絲必收。

「玉兔攀月馬克杯」、「玉兔星夜馬克杯」為線上門市獨賣。圖／星巴克提供

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