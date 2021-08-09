連3天七夕優惠！星巴克「全品項第2杯半價」、泡芙那堤新上市，3大情人節亮點搶先看

慶祝了88父親節後，本週六（8/14）由七夕情人節接力，星巴克應景推出一系列優惠及新品，包含限時「全品項第二杯半價」、法式泡芙星冰樂延伸而成的2款「泡芙那堤」等，今天簡單整理3大新亮點，讓大家新消息不漏追。

星巴克祭出七夕促銷活動。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

七夕LOVE TOGETHER第二杯半價：8/11-8/13

為歡慶七夕，星巴克推出連續3天優惠，8/11至8/13活動期間凡到店購買兩杯大杯(含)以上容量、冰熱、口味的飲料，即享第二杯半價優惠。代表之前好評上市的草莓或巧克力口味「法式泡芙星冰樂」、最新漸層系「那不勒斯星冰樂」都能藉機省錢嘗鮮，咖啡控也能看準時間喝升級版新品呢！

3款2021夏季最夯星冰樂同步於外送平台上架。圖／星巴克提供

提醒大家每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，不適用於MO&P行動預點服務。優惠品項依各門市現貨為準，各行銷活動無法合併使用。

全新草莓、巧克力泡芙口味那堤：8/11上市

兩款延伸版新品中杯145元、大杯160元。圖／星巴克提供

來自韓國熱銷的「法式草莓泡芙星冰樂」日前於台灣開賣後深受忠實粉絲喜愛，星巴克此次將兩款風味用「濃縮咖啡」變身，推出同樣符合情人節氛圍的「法式草莓、巧克力泡芙風味那堤」，香草卡士達奶油醬混入牛奶及濃縮咖啡，滑順口感及甜蜜風味值得期待。

巧克力生吐司每份60元，咖啡巧克力松露蛋糕售價85元。圖／星巴克提供

此外，詢問度極高的星巴克「巧克力生吐司」嚴選法國法芙娜巧克力製成，濃郁風味作為午後下午茶十分療癒，情人節也有咖啡巧克力松露蛋糕、岩漿巧克力蛋糕、新鮮現烤的黑白巧克力餅乾及巧克甜心丹麥等可選擇，浪漫不停歇。

巧克力生吐司每份60元，咖啡巧克力松露蛋糕售價85元。圖／星巴克提供

柴犬、賓士貓可愛杯款：即日起線上開賣

兩款馬克杯售價650元。圖／星巴克提供

除了實體門市，星巴克線上門市也於即日起推出配對系列新品，其中最吸睛的莫過於以柴犬、賓士貓為設計的「別出星柴馬克杯」、「淘氣小貓馬克杯」，圓滾滾的杯身及微笑表情呆萌指數爆表，單看就心情好，勢必一次虜獲貓奴、狗派！

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