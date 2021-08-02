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咖啡控動動手指！全家咖啡「買6送6」、星巴克「第2杯半價」外送開喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／全家便利商店臉書專頁、擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／全家便利商店臉書專頁、擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

咖啡控們8月快閃優惠要把握！全家便利商店每月6號推好咖日「咖啡買六送六」，而星巴克也獨家聯手外送平台祭出「第二杯半價」，兩大好康動動手指就能下單或搶購，搭配品牌新品精選，讓大家8月初提神省荷包還能嘗鮮。

星巴克「第2杯半價」外送開喝：截至8/10

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

星巴克日前全新推出夏季視覺系「那不勒斯星冰樂」，一次混搭草莓、香草、巧克力，還有漸層三色美感，成為最新打卡必拍，門市、外送皆同步上市。而星巴克即日起也推出限時優惠，活動期間只要於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「那堤」或「美式咖啡」，即可享有第二杯半價優惠，原價150元的那堤113元喝得到。

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

此外，門市限定Nitro Day也同步回歸，即日起每週一，包含8/9、 8/16、 8/23、 8/30當日到店購買氮氣飲料系列，單杯可享30元折扣。

全家咖啡買六送六

圖／全家便利商店官網
圖／全家便利商店官網

繼奪牌及降級優惠，全家便利商店每月好咖日也將照舊於8/6快閃登場，當天早上10點起凡使用全家APP「隨買跨店取」，即可購買中杯「單品美式咖啡、單品拿鐵」買六送六。飲品冷熱不限，也開放寄杯囤貨，任一分店皆可兌換，期限至10/31。

圖／全家便利商店臉書專頁
圖／全家便利商店臉書專頁

值得一提的是，全家最新打造消暑的檸檬季，酸甜開胃的「法式檸檬塔」、「檸檬煉乳鬆餅」「青檸脆皮菠蘿」、「檸檬奶油夾心土司」齊登場，作為早餐、下午茶或零嘴都無負擔。而即日起至8/10，購買法式檸檬塔，還可享有單品咖啡半價，無咖啡不歡的粉絲別錯過啦！

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