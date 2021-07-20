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星巴克即將退出Uber Eats？網友點外送收紙條 傳8月起撤出平台
全台三級警戒已超過兩個月，許多餐飲品牌除了外帶，也紛紛提供外送服務拚防疫，人氣咖啡星巴克亦一次上線三大外送平台，5月起還分別祭出專屬優惠，讓粉絲免出門省錢開喝。然而昨（19日）有PTT網友傳出，透過Uber Eats點星巴克外送卻收到註記，紙上提到8/1起品牌將透過Foodpanda及Foodmo提供服務，似乎預告撤出Uber Eats平台。
網友於貼文提及，由於有加入Uber Eats會員方案，一直有點星巴克外送的習慣，近日訂購時外送袋子卻多了註記紙條，兩家不同門市皆提到8/1起將會以Foodpanda及Foodmo平台持續為大家服務，讓他擔心8月起無法用Uber Eats點購星巴克，「我比較沒有在用熊貓的說，這樣一來覺得好麻煩喔，有人也注意到這個訊息嗎？」
消息傳出後，有網友留言推測品牌想統一發展其他外送平台，不過也有人冷靜回應此非官方文宣，認為沒有撤出平台。如有官方立場，udn旅遊會再為大家持續更新。
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